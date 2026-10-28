شحوب البشرة والهالات الداكنة لا يكفيان لتشخيص نقص الحديد

واشنطن-سانا

لا يكفي شحوب البشرة أو ظهور الهالات الداكنة تحت العينين للاستدلال على نقص الحديد في الجسم، إذ يتطلب تشخيص هذه الحالة إجراء فحوص مخبرية، حتى في حال ظهور أعراض مثل التعب وضعف التركيز وتساقط الشعر.

ووفقاً لإرشادات الجمعية الأمريكية لأمراض الدم المنشورة في مجلة «Blood Advances» العلمية في آب 2026 والتي نقلتها أمس الثلاثاء شبكة سي إن إن، فإن تقييم مخزون الحديد يعتمد على فحوص مخبرية، في مقدمتها تحليل الفيريتين، وهو بروتين يخزن الحديد في الجسم، مع مراعاة العمر والحالة الصحية ووجود الالتهابات التي قد تؤثر في تفسير النتائج، وتؤكد الإرشادات أهمية الكشف عن نقص الحديد حتى في الحالات التي لا يصاحبها فقر الدم.

والحديد عنصر أساسي لإنتاج الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في كريات الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، وقد يؤدي نقصه إلى التعب والضعف والدوار وصعوبة التركيز وضيق التنفس، كما يمكن أن يرتبط بتساقط الشعر وهشاشة الأظافر، وقد يتطور إلى فقر الدم عندما يؤثر في إنتاج كريات الدم الحمراء.

وخلصت مراجعة علمية أعدّها باحثون واختصاصيون من المجموعة المعنية بكريات الدم الحمراء والحديد التابعة للجمعية الأوروبية لأمراض الدم، ونُشرت في مجلة «HemaSphere»، إلى أن نقص الحديد يمكن أن يسبب أعراضاً حتى في غياب فقر الدم، ما يؤكد أهمية الفحوص المخبرية للكشف عن نقصه وتحديد الحالة بدقة.

وتزداد احتمالات نقص الحديد لدى النساء، وكذلك لدى الأطفال والحوامل بسبب زيادة احتياجات الجسم خلال النمو والحمل، كما قد يرتبط النقص بأمراض تؤثر في امتصاص الحديد، أو بفقدان الدم نتيجة نزيف في الجهاز الهضمي.

وينصح بمراجعة الطبيب عند استمرار التعب أو ضعف التركيز أو ظهور أعراض أخرى يُشتبه بارتباطها بنقص الحديد، لتحديد الحاجة إلى الفحوص ومعرفة السبب الأساسي للحالة، ولا ينبغي تناول مكملات الحديد من دون استشارة طبية، لأن العلاج يتوقف على نتائج الفحوص وسبب النقص والحالة الصحية لكل شخص.

ويُعدّ نقص الحديد من المشكلات الصحية الشائعة التي يمكن أن تؤثر في نشاط الجسم ووظائفه، وقد لا تكون أعراضه واضحة في مراحله الأولى، لذلك، فإن الانتباه إلى التغيرات الصحية وإجراء الفحوص اللازمة عند الحاجة يساعدان على اكتشافه مبكراً وتحديد العلاج المناسب، بما يسهم في الحفاظ على الصحة والوقاية من المضاعفات.