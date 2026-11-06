منتخب سوريا لكرة القدم الإلكترونية يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة بالأردن

دمشق-سانا
يشارك منتخب سوريا لكرة القدم الإلكترونية في منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة التي تستضيفها مدينة العقبة الأردنية في 10 تشرين الثاني الجاري بمشاركة 12 منتخباً وبمنافسات للرجال والسيدات.
ويمثل المنتخب اللاعبان هارون ياسين وميريام عرموش باشراف المدرب خالد السمير ويزن الشبلي مديراً للفريق وميار أحمد مسؤولاً إعلامياً.
وقال رئيس اللجنة العليا للرياضات الإلكترونية سعيد شرف في تصريح لـ سانا: إن المنتخب يضم لاعبين يمتلكان خبرة وإمكانات مميزة، حيث يعد هارون ياسين من الأسماء السورية البارزة في لعبة FC وسبق له المشاركة وتحقيق إنجازات في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى عمله في تدريب فرق وأندية أوروبية من بينها Red Bull في النمسا وParis Saint-Germain.
وأضاف شرف أن اللاعبة ميريام عرموش وصيفة منافسات السيدات في الدوري السوري الرقمي، وتخوض تجربة إقليمية جديدة مع المنتخب الوطني بإشراف المدرب خالد السمير الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، أبرزها إحراز بطولة غرب آسيا في FIFA 21، والوصول إلى المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في أحد مواسم FIFA 22 إلى جانب الفوز بأكثر من 40 بطولة محلية وإقليمية في الكويت.
ويخوض المنتخب منافسات البطولة التي تختتم في الـ 12 من الشهر الجاري في إطار مشاركاته الخارجية الهادفة إلى تعزيز حضور سوريا في بطولات الرياضات الإلكترونية وتطوير مستوى لاعبيها.