منتخب سوريا لكرة القدم الإلكترونية يشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة بالأردن

دمشق-سانا

يشارك منتخب سوريا لكرة القدم الإلكترونية في منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا السابعة التي تستضيفها مدينة العقبة ‏الأردنية في 10 تشرين الثاني الجاري بمشاركة 12 منتخباً وبمنافسات للرجال والسيدات.‏

ويمثل المنتخب اللاعبان هارون ياسين وميريام عرموش باشراف المدرب خالد السمير ويزن الشبلي مديراً للفريق وميار ‏أحمد مسؤولاً إعلامياً. ‏

وقال رئيس اللجنة العليا للرياضات الإلكترونية سعيد شرف في تصريح لـ سانا: إن المنتخب يضم لاعبين يمتلكان خبرة ‏وإمكانات مميزة، حيث يعد هارون ياسين من الأسماء السورية البارزة في لعبة ‏FC‏ وسبق له المشاركة وتحقيق إنجازات في ‏كأس العالم للرياضات الإلكترونية، إضافة إلى عمله في تدريب فرق وأندية أوروبية من بينها ‏Red Bull‏ في النمسا وParis ‎Saint-Germain‏.‏

وأضاف شرف أن اللاعبة ميريام عرموش وصيفة منافسات السيدات في الدوري السوري الرقمي، وتخوض تجربة إقليمية ‏جديدة مع المنتخب الوطني بإشراف المدرب خالد السمير الذي يمتلك سجلاً حافلاً بالإنجازات، أبرزها إحراز بطولة غرب ‏آسيا في ‏FIFA 21‎، والوصول إلى المركز الثاني على مستوى الشرق الأوسط في أحد مواسم ‏FIFA 22‌‏ إلى جانب الفوز ‏بأكثر من 40 بطولة محلية وإقليمية في الكويت.‏

ويخوض المنتخب منافسات البطولة التي تختتم في الـ 12 من الشهر الجاري في إطار مشاركاته الخارجية الهادفة إلى تعزيز ‏حضور سوريا في بطولات الرياضات الإلكترونية وتطوير مستوى لاعبيها.‏