اكتشاف علمي يفسّر كيف يتحول الألم الحاد إلى مزمن

واشنطن-سانا

كشف علماء عن مسار عصبي في الدماغ يلعب دوراً حاسماً في تحويل الألم الحاد إلى ألم مزمن، في خطوة قد تمهّد لتطوير علاجات جديدة لاضطرابات الألم المستمر التي يعاني منها ملايين الأشخاص حول العالم.

وبحسب دراسة نشرتها مجلة The Journal of Neuroscience العلمية، أجرى البحث فريق من جامعة كولورادو بولدر في الولايات المتحدة، حيث نجحوا في تحديد مسار عصبي في الدماغ مسؤول عن استمرار إشارات الألم حتى بعد اختفاء السبب الأساسي.

وأوضح الباحثون أن هذا المسار يقع في منطقة صغيرة في الدماغ تُعرف بالقشرة الحبيبية القاعدية، والتي تعمل كـ”مركز قرار” يحدد ما إذا كان الألم سيختفي أو يتحول إلى حالة مزمنة.

وأظهرت التجارب، التي أُجريت على نماذج حيوانية، أن تعطيل هذا المسار العصبي يمنع تحول الألم الحاد إلى مزمن، بل قد يؤدي إلى اختفاء الألم المزمن في بعض الحالات، ما يعزز فرضية إمكانية استهدافه علاجياً.

ويرى العلماء أن هذا الاكتشاف يفتح آفاقاً جديدة لفهم أمراض مثل الفيبروميالغيا، وقد يسهم مستقبلاً في تطوير علاجات دقيقة تستهدف الدماغ مباشرة بدلاً من الاعتماد على المسكنات التقليدية.