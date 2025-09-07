سرب نحل يوقف مباراة كرة قدم في تنزانيا ويُربك اللاعبين والحكام

دودوما-سانا

توقفت مباراة كرة قدم في تنزانيا بشكل غير معتادٍ، إثر اجتياح مفاجئ لسرب من النحل أرضية الملعب، ما دفع جميع اللاعبين والحكام إلى الانبطاح أرضاً لتفادي الهجوم.

وذكرت شبكة “سكاي سبورت” أن الحادثة وقعت خلال مباراة جمعت فريقي “إف سيتي أبوجا” و”إف جي كي يو”، حيث لاحظ اللاعبون حركةً غير مألوفة فوق العشب في الدقيقة الـ 78، قبل أن يتبيّنَ أن أسراباً من النحل تتجه بسرعة نحو أرضية اللعب.

وأظهرت مشاهد مصوّرة لحظة استلقاء اللاعبين، والحكام، وحتى المصورين بشكل متزامن على الأرض، في مشهد أثار دهشة الحضور، وتداولته مواقع التواصل بكثافة.

ورغم حالة التوتر التي سادت لعدة دقائق، استُؤنفتِ المباراة لاحقاً بعد ابتعاد السرب، بينما لقيت الواقعة تفاعلاً واسعاً من المتابعين الذين وصفوها بأحد أكثر المواقف طرافة في الملاعب الإفريقية لهذا الموسم.