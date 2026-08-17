دبابيس ديزني النادرة تجذب هواة جمع المقتنيات في مؤتمر «دي 23»

واشنطن-سانا

استقطبت دبابيس تذكارية محدودة الإصدار تحمل شخصيات ديزني الشهيرة اهتمام هواة جمع المقتنيات، خلال فعاليات مؤتمر «D23» السنوي الذي تستضيفه مدينة أنهايم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفادت وكالة رويترز أمس الأحد بأن المؤتمر شهد طرح إصدارات خاصة ونادرة من دبابيس ديزني بكميات محدودة، لا يتجاوز بعضها ألف قطعة لكل تصميم، ما دفع هواة الجمع إلى السفر من ولايات مختلفة والانتظار لساعات للحصول عليها.

ونقلت الوكالة عن كايل ليدان، الذي يجمع دبابيس ديزني منذ نحو عشر سنوات، أنه سافر من مدينة بورتلاند لحضور المؤتمر للمرة الأولى، أملاً في اقتناء إصدارات مميزة من المتاجر الرسمية، لافتاً إلى أن محدودية الكميات تزيد الإقبال عليها.

وأطلقت ديزني في تسعينيات القرن الماضي برامج لتبادل الدبابيس في متنزهاتها الترفيهية، قبل أن تتحول هذه المقتنيات تدريجياً من هدايا تذكارية إلى قطع تلقى رواجاً بين هواة الجمع، وأسهمت في نشوء مجتمع عالمي يتبادل الإصدارات النادرة عبر التجمعات المحلية ومنصات الإنترنت.

ويعد مؤتمر «D23» أكبر فعالية تجمع محبي ديزني، ويشهد عروضاً وإعلانات حصرية عن مشاريع الشركة، إلى جانب فعاليات ومعارض وطرح منتجات وتذكارات محدودة الإصدار، واختتمت فعالياته أمس الأحد بعد ثلاثة أيام من العروض والإعلانات الجديدة التي جمعت محبي ديزني من مختلف أنحاء العالم.