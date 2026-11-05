واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم محادثات الذكاء الاصطناعي وتخصيصها

واشنطن-سانا

يختبر تطبيق «واتساب» ميزة جديدة تتيح للمستخدمين تنظيم محادثاتهم مع مساعد الذكاء الاصطناعي «ميتا AI» ضمن قائمة الدردشات، مع إمكانية تخصيص كل محادثة باسم وصورة شخصية، بهدف تسهيل الوصول إليها والتمييز بينها.

وذكر موقع «WABetaInfo» المتخصص في متابعة تحديثات التطبيق، في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن الميزة تتيح تصفية المحادثات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال خيار إضافي ضمن علامة تبويب «الدردشات»، ما يساعد على فصلها عن المحادثات العادية وإدارتها بصورة أكثر تنظيماً.

وبحسب الموقع، سيتمكن المستخدمون من اختيار اسم خاص لكل محادثة مع «ميتا AI»، وتعيين صورة شخصية لها، بما يوفر خيارات أوسع للتخصيص ويسهل التعرف على المحادثات المختلفة بدلاً من ظهورها ضمن قائمة موحدة.

وتندرج هذه الميزة ضمن تحديثات «واتساب» الرامية إلى تطوير تجربة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ودمجها في التطبيق، مع توفير وسائل أكثر سهولة لتنظيمها والوصول إليها.

ومن شأن هذه الإضافة، في حال إطلاقها رسمياً، أن تمنح المستخدمين تحكماً أكبر في إدارة محادثاتهم مع المساعد الذكي.