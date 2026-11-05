طاووس في أستراليا يزور منزلاً يومياً لمشاهدة انعكاس صورته في المرآة

كانبرا-سانا

أثار طاووس في مدينة بريزبن الأسترالية اهتمام السكان، بعدما اعتاد زيارة أحد المنازل يومياً والوقوف أمام مرآة للتأمل في انعكاس صورته، في سلوك لافت دفع أصحاب المنزل إلى تقديم الطعام والماء له.

وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية أول أمس، أن الطاووس، الذي يحمل اسم «هيكس»، عُثر عليه بداية داخل حمام منزل زوجين أستراليين، قبل أن يبدأ بزيارة منزل سيدة تدعى سوزي تافولو بصورة شبه يومية، حيث أبدى اهتماماً بمرآة المنزل، ليتبين لاحقاً أنه يعود إلى الفنان إليوت روس، الذي كان قد أبلغ عن فقدانه.

وبحسب الصحيفة، حاول الزوجان جيف وديلوين بالانتين استمالة الطائر بتقديم الماء والبسكويت له، قبل أن يتدخل مختصون بالحياة البرية للإمساك به، وإطلاقه في منطقة شجرية قريبة.

لكن الطاووس واصل زياراته المسائية لمنزل تافولو، ما أثار فضول السكان، في وقت يأمل فيه مالكه استعادته وإعادته إلى أنثاه.

وفي تفسير لهذا السلوك، رجّح مختص في البيئة الحضرية أن يكون الطائر وحيداً، موضحاً أن الطيور قد تنظر إلى انعكاس صورها في المرايا باعتباره منافساً محتملاً، وليس شريكاً لها.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على سلوك الطيور وتفاعلاتها غير المألوفة مع البيئة المحيطة، وما تثيره أحياناً من مواقف طريفة تلفت انتباه السكان.