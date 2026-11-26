الدوحة-سانا

تغلب المنتخب الإسباني على نظيره المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي ‏جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة ‏كأس العالم للناشئين بكرة القدم المقامة في قطر.‏

وسجل هدفي إسبانيا تونكارا وجييرمو تروخيانو في الدقيقتين 17 و61.‏

وبهذا الفوز، حسم المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة، ‏برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما حل المنتخب المغربي ثانياً برصيد 4 نقاط، ‏ليتأهلا معاً إلى دور الـ 32.‏

وكان المنتخب المغربي استهل مشواره بالفوز على فيجي 6-0، قبل أن يتعادل مع ‏الصين 2-2، ويخسر أمام إسبانيا في الجولة الأخيرة.‏

وفاز المنتخب الصيني على نظيره الفيجي 8-0، ليحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ‏بفارق الأهداف عن المغرب، فيما تذيل منتخب فيجي الترتيب دون نقاط.‏