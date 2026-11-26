الدوحة-سانا
تغلب المنتخب الإسباني على نظيره المغربي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين بكرة القدم المقامة في قطر.
وسجل هدفي إسبانيا تونكارا وجييرمو تروخيانو في الدقيقتين 17 و61.
وبهذا الفوز، حسم المنتخب الإسباني صدارة المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة، برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات، فيما حل المنتخب المغربي ثانياً برصيد 4 نقاط، ليتأهلا معاً إلى دور الـ 32.
وكان المنتخب المغربي استهل مشواره بالفوز على فيجي 6-0، قبل أن يتعادل مع الصين 2-2، ويخسر أمام إسبانيا في الجولة الأخيرة.
وفاز المنتخب الصيني على نظيره الفيجي 8-0، ليحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن المغرب، فيما تذيل منتخب فيجي الترتيب دون نقاط.