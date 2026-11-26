بغداد-سانا



أعلنت البحرية العراقية ضبط سفينتين أجنبيتين تجاوزتا المياه الإقليمية العراقية، وعلى متنهما ثمانية أشخاص، للاشتباه بتورطهما في عمليات تهريب الوقود.



وذكرت قيادة القوة البحرية في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية اليوم الخميس، أن قوة من قيادة قاعدة أم قصر البحرية، نفذت مهمة لتفتيش القطع البحرية والمناطق المشبوهة ضمن المياه الإقليمية العراقية، وأسفرت عن اعتراض السفينتين وضبطهما برفقة أفراد طاقميهما الثمانية.



وبيّنت أن نتائج التفتيش أظهرت وجود كميات من وقود زيت الغاز ومعدات يُشتبه باستخدامها في عمليات تهريب الوقود على متنهما، مشيرة إلى أنه جرى اقتياد السفينتين إلى مرسى قوة حماية ميناء الفاو الكبير، وتسليم أفراد طاقميهما إلى مركز شرطة المدينة، والتحفظ على السفينتين لاستكمال الإجراءات القانونية والأصولية بحقهما.



وأكدت استمرار تشكيلاتها وقطعاتها في تنفيذ واجباتها اليومية لتأمين المياه الإقليمية العراقية، وحماية الثروات الوطنية ومكافحة التهريب.



وكانت القوات البحرية العراقية أعلنت في الرابع من تشرين الثاني الجاري إحباط محاولة لتهريب المشتقات النفطية في المياه الإقليمية العراقية، وإلقاء القبض على أفراد طاقمي زورقين مشتبه بهما، بعد رصد تحركاتهما ومتابعتهما استخبارياً، وضبط أحد الزورقين محمّلاً بالمشتقات النفطية.