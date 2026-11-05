شاب أسترالي يحصد جائزة بقيمة مليون دولار بعد اصطياد سمكة نادرة

كانبرا-سانا

فاز شاب أسترالي بجائزة مالية قدرها مليون دولار، بعد اصطياده سمكة نادرة تحمل علامة حمراء مخصصة للجائزة الكبرى، ضمن مسابقة لصيد الأسماك في الإقليم الشمالي الأسترالي.

وذكرت مجلة «مينز فيتنس أونلاين» الأسترالية أول أمس، أن ماثيو موريس، البالغ من العمر 26 عاماً، اصطاد سمكة من نوع «باراموندي» بطول 80 سنتيمتراً في بحيرة «كوروبوري بيلابونغ»، ليتبين أنها السمكة الوحيدة المخصصة للجائزة الكبرى في الموسم الثاني عشر من مسابقة «سمكة المليون دولار».

وأوضح موريس أنه كان في رحلة صيد برفقة شقيقه عندما اصطاد السمكة، واصفاً لحظة اكتشافه قيمتها بأنها الأكثر توتراً في حياته، مشيراً إلى أنه يعتزم استخدام الجائزة لشراء منزل وتسديد التزاماته المالية، ليصبح ثاني فائز بالجائزة الكبرى منذ انطلاق المسابقة.

وانطلقت مسابقة «سمكة المليون دولار» عام 2015 بهدف تنشيط السياحة وتشجيع هواة الصيد على زيارة المنطقة، وتتضمن إطلاق نحو 100 سمكة تحمل علامات خاصة، تتيح للفائزين بها الحصول على جوائز بقيمة 10 آلاف دولار لكل منها، إضافة إلى سمكة واحدة مخصصة للجائزة الكبرى البالغة مليون دولار.