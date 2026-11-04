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أمريكي يدخل موسوعة غينيس بخصلة لحية يتجاوز طولها متراً ونصف المتر

موسوعة غينس أمريكي يدخل موسوعة غينيس بخصلة لحية يتجاوز طولها متراً ونصف المتر
الأمريكي ماثيو هاي يدخل موسوعة غينيس- موسوعة غينس

واشنطن-سانا

سجل الأمريكي ماثيو هاي، البالغ من العمر 54 عاماً، رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد أن بلغ طول إحدى خصلات لحيته الطبيعية 1.603 متر، في إنجاز جاء نتيجة أكثر من عشرين عاماً من ترك لحيته تنمو والعناية بها دون قص.

وذكرت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أول أمس، أن هاي، المقيم في مدينة بالدوين سيتي بولاية كانساس الأمريكية، واصل إطالة لحيته لأكثر من عقدين، حتى وصلت إحدى خصلاتها إلى الأرض، محققاً الرقم القياسي لأطول خصلة لحية طبيعية لدى رجل على قيد الحياة.

ويضاف هذا الإنجاز إلى الأرقام القياسية غير المألوفة التي توثقها موسوعة غينيس، والتي تسلط الضوء على هوايات وتجارب استثنائية لأشخاص من مختلف أنحاء العالم.

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