محافظة دمشق توجه دعوة عامة لحضور مهرجان موسم التحرير 2026 تاريخ النشر: 2026/11/26 12:19 مساءً اخر تحديث: 2026/11/26 12:19 مساءً محافظة دمشق توجه دعوة عامة لحضور مهرجان موسم التحرير 2026، الذي سيقام على أرض مدينة المعارض القديمة يوم الجمعة 27-11-2026 بتمام الساعة السابعة مساءً. ثلاث محطات مياه في دير الزور تدخل مرحلة جديدة من الاستدامة عبر الطاقة الشمسية وزارة الأشغال العامة والإسكان تطلق 3000 شقة في إدلب ضمن مشروع النهضة السكني محافظة دمشق تنفي ما يتم تداوله حول تغيير اسم ساحة المرجة كيف تسهم هيئة الطاقة الذرية في الكشف عن الأمراض الوراثية ودعم الأبحاث الطبية؟ من قلب العاصمة إلى ضواحيها.. مشروع قطار الضواحي يرسم خريطة جديدة للتنقل في دمشق صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:محافظة دمشقمدينة المعارض القديمةمهرجان موسم التحرير مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة البطاطا في سوريا 2026.. 40 % زيادة في الإنتاج و3 محافظات تتصدر انخفاض في درجات الحرارة وزخات مطرية محتملة في بعض المناطق مشاورات سياسية سورية فنلندية لبحث تطورات العلاقات السورية الأوروبية بدء التسجيل الإلكتروني لمفاضلة خريف 2026 في الجامعة الافتراضية السورية التعليم العالي تسمح باستكمال تسجيل المقبولين في مفاضلات العامين الماضيين المحاميد: مشاركة سوريا باجتماع اتحاد وكالات الأنباء العربية بعد 13 عاماً تعزز التعاون الإعلامي آخر الأخبار انفوغراف محافظة دمشق توجه دعوة عامة لحضور مهرجان موسم التحرير 2026 اقتصاد سوريا دعوة لتقديم عروض أسعار لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – جامعة دمشق منوعاتعلوم وتكنولوجيا ميتا توسّع خدمات «ثريدز» بميزات جديدة لمتابعة الأسواق المالية