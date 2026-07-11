بعد غضب واسع.. “ميتا” توقف ميزة توليد الصور من حسابات إنستغرام العامة

واشنطن-سانا



أعلنت شركة ميتا إيقاف ميزة جديدة للذكاء الاصطناعي كانت قد أطلقتها هذا الأسبوع، تتيح للمستخدمين إنشاء صور اعتماداً على المحتوى المنشور في الحسابات العامة على إنستغرام، وذلك بعد تعرضها لانتقادات واسعة بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، شملت اعتراضات من نقابة ممثلي هوليوود.



ونقلت شبكة “سي إن إن” اليوم السبت عن الشركة قولها في بيان: “كان هدفنا توفير أداة إبداعية مفيدة، ومنح الأشخاص القدرة على التحكم في إمكانية استخدام محتواهم العام بهذه الطريقة”.



وأضافت: “استمعنا إلى الملاحظات، واتضح أن هذه الميزة لم تحقق الهدف بالشكل المطلوب، ولذلك لم تعد متاحة”.



وانتقدت الممثلة الحائزة جائزة إيمي، هانا أينبايندر، المعروفة بدورها في مسلسل “Hacks”، هذه الميزة عبر إنستغرام، مؤكدة أنها فُعلت تلقائياً، ودعت المستخدمين إلى إيقافها.



من جانبها، دعت نقابة ممثلي الشاشة (الاتحاد الأمريكي لفناني التلفزيون والراديو التي تمثل الممثلين والعاملين في قطاع الإعلام) أعضاءها ومستخدمي إنستغرام إلى إلغاء الاشتراك في الميزة.



وقالت النقابة: “إن أي استخدام لصور مستخدمي إنستغرام في مثل هذه التطبيقات دون موافقة واضحة وصريحة يُعد أمراً غير مقبول، ويعكس سوء تقدير واضح لموقف الرأي العام من المخاطر والأضرار المرتبطة بهذه الاستخدامات”.



وكانت ميتا المالكة لمنصتي فيسبوك وإنستغرام، قد أطلقت الثلاثاء الماضي ميزة “ميوز إيمدج”، وهي أول نموذج لتوليد الصور تطوره مختبرات ميتا للذكاء الفائق، وأُدمجت الميزة داخل روبوت المحادثة “ميتا إي آي”، حيث تتيح استخدام الصور كمدخلات وإنشاء صور جديدة مع إمكانية تعديلها مباشرة عبر الرسومات التخطيطية.



وسرعان ما واجهت الميزة انتقادات بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، لكونها كانت مفعلة تلقائياً للمستخدمين دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة.