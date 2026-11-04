باحثون إثيوبيون يطورون نظاماً ذكياً للكشف عن الحمى الروماتيزمية القلبية

أديس أبابا-سانا

طور باحثون إثيوبيون نظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل صور القلب بالموجات فوق الصوتية، بهدف الكشف عن العلامات المبكرة للحمى الروماتيزمية القلبية، التي قد تؤدي إلى تلف صمامات القلب، ولا سيما في المناطق التي تعاني نقصاً في الكوادر الطبية المتخصصة.

وذكرت مجلة «Scientific Reports» العلمية التابعة لمجموعة «Nature»، في دراسة نشرتها أول أمس، أن فريقاً بحثياً من المعهد الإثيوبي للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع باحثين من مؤسسات طبية وجامعية في إثيوبيا، طور النظام للتعرف على التغيرات التي قد تشير إلى الإصابة بالحمى الروماتيزمية القلبية.

وأظهرت الاختبارات الأولية، التي اعتمدت على صور قلوب مرضى من مستشفيات إقليمية في إثيوبيا، قدرة النظام على رصد بعض العلامات المرتبطة بتضرر صمامات القلب، ما قد يساعد الأطباء والعاملين في القطاع الصحي على تحديد الحالات التي تحتاج إلى فحوصات إضافية ومتابعة متخصصة.

وأوضح الباحثون أن هذه التقنية يمكن أن تسهم في تسهيل فحص الصور الطبية وتسريع تقييم الحالات، وخاصة في المناطق التي تفتقر إلى أعداد كافية من أطباء القلب، بما يدعم جهود الكشف المبكر عن المرض.

وتحدث الحمى الروماتيزمية القلبية نتيجة مضاعفات قد تنجم عن الإصابة بالتهابات بكتيرية في الحلق، ولا سيما عند عدم علاجها بالشكل المناسب، وقد تتسبب مع مرور الوقت في تلف صمامات القلب والتأثير في وظائفه.

ويأتي تطوير هذا النظام في إطار توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين تحليل الصور الطبية، وتوفير أدوات مساعدة للتشخيص، بما يعزز فرص الوصول إلى الخدمات الصحية في المناطق محدودة الإمكانات.