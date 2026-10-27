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اكتشاف أمريكي: منطقة بحجم حبة الجوز في الدماغ تُقرر ما تذكره وما تنساه

photo 2026 10 27 16 27 41 اكتشاف أمريكي: منطقة بحجم حبة الجوز في الدماغ تُقرر ما تذكره وما تنساه
اللوزة ‏الدماغية- ميديكال أكسبريس

نيويورك-سانا ‏

كشف أطباء أمريكيون عن دور رئيسي غير معروف لمنطقة صغيرة في الدماغ تُشبه حبة ‏الجوز، تعمل كمصفاة دقيقة تختار الأحداث اليومية وتحدد ما يُخزن في الذاكرة طويلة ‏الأمد وما يُنسى تماماً.‏

ونشر موقع “ميديكال أكسبريس” العلمي الأمريكي اليوم الثلاثاء أن باحثين من مركز ‌‏”سيدارز سيناي” الطبي بالولايات المتحدة اكتشفوا أن هذا الجزء، المعروف باسم “اللوزة ‏الدماغية”، يعتمد على خلايا عصبية متخصصة تُصنّف المشاهد والصور فور رؤيتها، ‏حيث تتنبه هذه الخلايا بقوة لتحديد التفاصيل التي سيسترجعها الإنسان لاحقاً، وهو ما ‏يُفسر كيفية احتفاظنا بالذكريات الشخصية اليومية.‏

وأوضح الباحثون أن هذا الفهم الدقيق لآلية تشكيل الذكريات يفتح آفاقاً جديدة لعلاج ‏مرضى الزهايمر وصرع الفص الصدغي، من خلال إمكانية تحفيز هذه الخلايا العصبية ‏مستقبلاً لتنشيط الذاكرة واستعادتها بفعالية ودون الحاجة لتدخلات معقدة.‏

وتُعرف اللوزة الدماغية بأنها كتلة صغيرة من الخلايا تقع في عمق الفص الصدغي ‏للدماغ، وكان الاعتقاد السائد ينحصر في ربط وظيفتها بالاستجابات العاطفية كالخوف، ‏قبل أن تبين الأبحاث مسؤوليتها المباشرة عن الذاكرة.‏

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