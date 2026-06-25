مركبة “لوسي” تكشف مؤشرات على تاريخ مائي قديم لكويكب “دونالدجوهانسون”

واشنطن-سانا

كشفت مركبة “لوسي” التابعة لوكالة ناسا عن معطيات علمية جديدة حول الكويكب “دونالدجوهانسون”، أظهرت أنه جسم فضائي غير منتظم الشكل يشبه حبة الفول السوداني، نشأ نتيجة اصطدامات قديمة، ويحمل دلائل تشير إلى احتمال تعرضه لوجود مياه سائلة في مراحله المبكرة، ما يسهم في تعزيز فهم تطور النظام الشمسي.

ووفقاً لما نقله موقع ScienceDaily العلمي اليوم الخميس، استناداً إلى دراسة نُشرت في مجلة Science، رصدت المركبة الكويكب خلال تحليق قريب منه في نيسان 2025، وجمعت بيانات دقيقة حول خصائصه الفيزيائية مثل الشكل والدوران وبنية السطح.

وأظهرت البيانات أن الكويكب لا يدور بشكل منتظم، بل يتحرك بحالة تذبذب، إذ يستغرق نحو 10.5 أيام للدوران حول نفسه، بينما يحتاج إلى نحو 26.5 يوماً لإكمال حركة تأرجح حول محوره الطويل.

وبيّن الباحثون أن شكله المزدوج، المكوّن من فصين متصلين برقبة ضيقة، يُرجح أنه نتج عن تصادم قديم أدى إلى التحام شظايا صخرية بفعل الجاذبية، فيما أسهمت العوامل الشمسية على مدى ملايين السنين في تعديل سرعة دورانه وإعادة تشكيل سطحه.

كما رصدت أجهزة “لوسي” وجود معادن طينية غنية بالحديد على سطح الكويكب، وهي مواد لا تتشكل عادة إلا بوجود الماء السائل، ما يشير إلى أن الجسم الفضائي قد مرّ بمرحلة تفاعل محدودة مع الماء في وقت مبكر من تاريخه.

وأشار الباحثون إلى أن مقارنة هذا الكويكب بأجسام أخرى مثل “بينو” و”ريوجو” قد تساعد في توضيح الفروقات بين الكويكبات البدائية وفهم آليات تشكل الكواكب وتطورها عبر تاريخ النظام الشمسي.

وتُعد مهمة “لوسي” أول مهمة فضائية مخصصة لدراسة كويكبات طروادة التابعة لكوكب المشتري، والتي تُعتبر من أقدم الأجسام في النظام الشمسي، ما يجعلها مصدراً مهماً لفهم نشأة الكواكب وتطورها.