أمريكي يحقق رقماً قياسياً بصنع كرة من الأربطة المطاطية تزن أكثر من خمسة أطنان

واشنطن-سانا

حقق أمريكي من مدينة ديترويت رقماً قياسياً عالمياً بصنع أكبر كرة من الأربطة المطاطية، بلغ وزنها نحو 5.25 أطنان، بعد أكثر من عشر سنوات من العمل المتواصل على تجميعها وتكبير حجمها.

وذكرت وكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» الأمريكية (UPI)، في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أن كلاود مور بدأ مشروعه عام 2015، بعد أن شجعه زملاؤه في العمل على صنع كرة ضخمة من الأربطة المطاطية، لتتحول الفكرة تدريجياً إلى مشروع استغرق سنوات طويلة، واحتاج في مراحله الأخيرة إلى مساعدة العشرات من أفراد عائلته وأصدقائه.

وبدأت الكرة تكبر تدريجياً حتى لم يعد مرآب منزله يتسع لها، فنقلها إلى مستودع خاص، قبل أن يجري إخراجها في آب الماضي بمساعدة فريق من المتطوعين، ورفعها بواسطة رافعة لنقلها إلى جزيرة بيل في مدينة ديترويت، حيث خضعت للوزن الرسمي بحضور ممثل عن موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وبلغ وزن الكرة 5251.69 كيلوغراماً، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 4097 كيلوغراماً، والذي سجله الأمريكي جويل وال عام 2008 في ولاية فلوريدا.

وأوضح مور أن هوايته في صنع الكرات المطاطية بدأت منذ طفولته، واستمرت خلال مواعيده الطبية المتكررة لمتابعة إصابته بمرض الناعور، وهو اضطراب نادر يؤثر في قدرة الدم على التخثر، مشيراً إلى أن إنجاز هذا الرقم القياسي يمثل خطوة أولى نحو تحقيق طموحات أكبر، من بينها المساهمة في مكافحة الجوع في العالم.

وتبرز هذه التجربة كيف يمكن لفكرة بسيطة أن تتحول، مع المثابرة والعمل المتواصل، إلى إنجاز استثنائي يحظى باهتمام واسع، ويثبت أن الشغف بالهوايات قد يقود إلى تحقيق أرقام قياسية غير مألوفة.