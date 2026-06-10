اكتشافات بيولوجية في كهوف كمبوديا ترصد تنوعاً حيوياً فريداً من الزواحف واللافقاريات

بنوم بنه-سانا

كشفت مسوحات علمية حديثة في كهوف الحجر الجيري شمال غربي كمبوديا عن اكتشاف أنواع جديدة من الزواحف والديدان والحلزونات، في تطور يعزز أهمية هذه البيئات الكارستية كمخازن طبيعية للتنوع الحيوي غير المكتشف.

ووفقاً لما نقلته شبكة “سي إن إن” أمس الثلاثاء، فقد أجرى الدراسة فريق بحثي دولي بقيادة منظمة الحفاظ على الطبيعة Fauna & Flora، وبمشاركة خبراء في علم الأحياء والتنوع الحيوي، من بينهم الباحث لي غريسمر (Lee Grismer) من جامعة لا سيرّا الأمريكية، إلى جانب باحثين محليين ودوليين في مجال البيئات الكارستية.

وأجرى الفريق مسحاً موسعاً شمل 64 كهفاً في مقاطعة باتامبانغ خلال الفترة بين عامي 2023 و2025، حيث جرى توثيق أنواع جديدة من بينها أفعى “بيت فايبر” ذات اللون الفيروزي، وثعبان طائر، وعدة أنواع من الوزغ، إضافة إلى حلزونين صغيرين وديدان ألفية الأرجل، فيما لا يزال بعضها قيد التسمية والوصف العلمي.

وأظهرت النتائج أن هذه الكهوف، المنتشرة ضمن تضاريس كارستية شديدة التعقيد، تشكل أنظمة بيئية معزولة تعمل كمختبرات طبيعية للتطور، ما أدى إلى ظهور أنواع متكيفة مع بيئاتها الخاصة، وفقاً للباحثين.

وأشار الفريق إلى أن أعمال المسح اعتمدت على استكشاف ميداني ليلي ونهاري، تخلله تحليل جيني للأنواع المكتشفة، ما أتاح فهم آليات تطورها وتنوعها داخل كل كهف على حدة، إلى جانب رصد أنواع مهددة بالانقراض مثل آكل النمل الحرشفي وعدد من أنواع الرئيسيات.

وحذر الباحثون من أن بعض الكهوف في المنطقة لا تزال غير مستكشفة بشكل كامل، رغم احتمال احتوائها على أنواع غير معروفة علمياً، لافتين إلى أن التهديدات البيئية مثل استخراج الحجر الجيري لصناعة الإسمنت والسياحة المفرطة قد تشكل خطراً على هذا التنوع الحيوي الفريد.

وتؤكد هذه المعطيات أهمية تعزيز جهود حماية هذه البيئات الهشة، للحفاظ على ما تم اكتشافه من أنواع حية، وما قد يزال مخفياً منها في أعماق الكهوف.