هونر تختبر بطارية ضخمة تتيح تشغيل الهاتف أسبوعاً بشحنة واحدة

بكين-سانا

تختبر شركة «هونر» الصينية المتخصصة في تصنيع وتطوير الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بطاريات جديدة للهواتف الذكية بسعات تتراوح بين 14 ألفاً و15 ألف مللي أمبير/ساعة، في خطوة تهدف إلى تطوير هواتف قادرة على العمل لمدة تصل إلى أسبوع كامل بشحنة واحدة، وتقليل الحاجة إلى إعادة شحنها بشكل متكرر.

وذكر تقرير نشره موقع «Gizmochina» التقني، أمس الثلاثاء، أن الشركة تعمل على اختبار هذه البطاريات ذات السعة الكبيرة، في إطار مساعيها لزيادة مدة تشغيل الهواتف الذكية، ولا سيما لدى المستخدمين الذين يقضون أوقاتاً طويلة خارج المنزل، مثل المسافرين والعاملين في خدمات التوصيل.

ولم تعلن «هونر» حتى الآن عن موعد طرح هاتف مزود ببطارية سعتها 14 ألفاً أو 15 ألف مللي أمبير/ساعة، أو عن التفاصيل التقنية المتعلقة بهذه الاختبارات.

وتواصل «هونر» تطوير بطاريات هواتفها بسعات متزايدة، إذ طرحت في كانون الأول عام 2025 سلسلة Win ببطاريات سعتها 10 آلاف مللي أمبير/ساعة، قبل أن تكشف في حزيران الماضي عن هاتف Honor X80 Pro Max ببطارية سعتها 11 ألف مللي أمبير/ساعة، كما أطلقت الشركة في الصين في 21 تشرين الأول الماضي هاتفي Honor Win RT 2 وHonor Win Turbo 2، المزودين ببطارية سعتها 12,070 مللي أمبير/ساعة.