مقترح علمي لتركيب نظام ليزري فائق الدقة داخل فوهة قمرية لدعم الملاحة الفضائية

1440x810 cmsv2 8c2c85d5 8482 5f97 81f2 813877ebd332 9658967 مقترح علمي لتركيب نظام ليزري فائق الدقة داخل فوهة قمرية لدعم الملاحة الفضائية

واشنطن-سانا

اقترح فريق علمي دولي من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) ومختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تركيب نظام ليزري فائق الدقة داخل فوهة على سطح القمر، بهدف تعزيز دقة قياس الزمن ودعم المهمات الفضائية المستقبلية.

وذكرت صحيفة «AzerNews» أن الدراسات تشير إلى أن الفوهات الواقعة عند قطبي القمر، والتي تبقى في الظل لفترات طويلة، توفر بيئة مستقرة ودرجات حرارة منخفضة للغاية، ما يجعلها موقعاً مثالياً لتشغيل أجهزة قياس شديدة الحساسية مقارنة بالأرض، حيث تتأثر هذه الأجهزة بالاهتزازات والتغيرات الحرارية والضغوط البيئية.

ويعتمد المقترح على وضع جهاز رنان مصنوع من السيليكون في قاع الفوهة، وتبريده إلى نحو 257 درجة مئوية تحت الصفر باستخدام مشعات سلبية موجهة نحو الفضاء، بما يضمن استقرار شعاع الليزر أثناء انعكاسه داخل تجويف صغير بين مرآتين، ما يسمح بتحقيق مستويات غير مسبوقة من الدقة في ضبط الوقت.

ويشكل إنشاء ساعة مرجعية على سطح القمر باستخدام هذا النظام خطوة متقدمة في تطوير تقنيات الملاحة والاتصالات الفضائية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام أنظمة قياس الزمن فائقة الدقة في المهمات المستقبلية وفق الباحثين.

دراسة علمية تؤكد دور أحماض “أوميغا 3” في خفض السلوك العدواني وتعزيز التوازن النفسي
شركة OpenAI تبدأ اختبار إدراج الإعلانات في ChatGPT
6 مليارات مستخدم للإنترنت والفجوة الرقمية ما زالت قائمة
إنكلترا تختبر الذكاء الاصطناعي لتشخيص الكسور بدقة
جامعة أسكتلندية تبتكر تقنية لتوليد هولوغرام ثلاثي الأبعاد ببكسل واحد
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك