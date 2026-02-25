مقترح علمي لتركيب نظام ليزري فائق الدقة داخل فوهة قمرية لدعم الملاحة الفضائية

واشنطن-سانا

اقترح فريق علمي دولي من المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتكنولوجيا (NIST) ومختبر الدفع النفاث التابع لوكالة ناسا تركيب نظام ليزري فائق الدقة داخل فوهة على سطح القمر، بهدف تعزيز دقة قياس الزمن ودعم المهمات الفضائية المستقبلية.

وذكرت صحيفة «AzerNews» أن الدراسات تشير إلى أن الفوهات الواقعة عند قطبي القمر، والتي تبقى في الظل لفترات طويلة، توفر بيئة مستقرة ودرجات حرارة منخفضة للغاية، ما يجعلها موقعاً مثالياً لتشغيل أجهزة قياس شديدة الحساسية مقارنة بالأرض، حيث تتأثر هذه الأجهزة بالاهتزازات والتغيرات الحرارية والضغوط البيئية.

ويعتمد المقترح على وضع جهاز رنان مصنوع من السيليكون في قاع الفوهة، وتبريده إلى نحو 257 درجة مئوية تحت الصفر باستخدام مشعات سلبية موجهة نحو الفضاء، بما يضمن استقرار شعاع الليزر أثناء انعكاسه داخل تجويف صغير بين مرآتين، ما يسمح بتحقيق مستويات غير مسبوقة من الدقة في ضبط الوقت.

ويشكل إنشاء ساعة مرجعية على سطح القمر باستخدام هذا النظام خطوة متقدمة في تطوير تقنيات الملاحة والاتصالات الفضائية، ويفتح آفاقاً جديدة أمام أنظمة قياس الزمن فائقة الدقة في المهمات المستقبلية وفق الباحثين.