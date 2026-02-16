فريق صيني يسجل رقماً قياسياً في سرعة الطباعة ثلاثية الأبعاد

بكين-سانا

طوّر فريق من الباحثين الصينيين تكنولوجيا جديدة للطباعة ثلاثية الأبعاد فائقة السرعة قادرة على تحقيق طباعة ميليمترية عالية الدقة للأجسام المعقدة في 0.6 ثانية فقط، ما سجل رقماً قياسياً جديداً لسرعة الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أن فريقاً من جامعة تسينغهوا يقوده العالم داي تشيونغ هاي، من الأكاديمية الصينية للهندسة اكتشف أنّ البصريات الحاسوبية لا تلتقط معلومات مجال الضوء فحسب، بل تتحكم أيضاً بحقول الضوء المجسمة عالية الأبعاد لبناء كيانات ثلاثية الأبعاد، ما يقدم نهجاً جديداً لتحسين الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وبعد خمس سنوات من البحوث، تغلّب الفريق على سلسلة من التحديات تشمل التعديل عالي السرعة لحقول الضوء متعدد المنظور، لينجح أخيراً بتطوير التركيب الرقمي غير المترابط لحقول الضوء المجسمة لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وبينت التجارب أن بإمكان هذه التكنولوجيا أن تكمل تصنيع هياكل ميليمترية معقدة في 0.6 ثانية فقط، لتحقق بذلك حداً أدنى لطباعة هيكل قابل للطباعة بحجم 12 ميكرومتراً ومعدل طباعة يصل إلى 333 ميليمتراً مكعباً في الثانية.

يُشار إلى أن الطّباعة ثلاثيّة الأبعاد هي إحدى تقنيات التصنيع، حيث يتم تصنيع القطع عن طريق تقسيم التصاميم ثلاثية الأبعاد لها إلى طبقات صغيرة جداً باستخدام برامج الحاسوبية، ومن ثم يتم تصنيعها باستخدام الطابعات ثلاثية الأبعاد عن طريق طباعة طبقة فوق الأخرى حتى يتكون الشكل النهائي.