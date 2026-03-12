اكتشاف حالة نادرة لرجل يملك 42 سناً بعد عقود دون علمه

كوالالمبور-سانا

اكتشف رجل ماليزي في الأربعين من عمره أنه يمتلك عدداً غير معتاد من الأسنان، بعد أن تبين أن ابتسامته تخفي 42 سناً، وهو رقم يفوق العدد الطبيعي لدى الإنسان، في حالة طبية نادرة تعرف بفرط الأسنان.

وذكر موقع Health.com أن براثاب مونياندي (42 عاماً) لاحظ الأمر عندما قام بعدّ أسنانه ليتبين أنها 38 سناً، قبل أن تكشف صور الأشعة وجود أربعة أسنان إضافية، ليصل العدد الإجمالي إلى 42 سناً، معظمها مستقيم، ولا يسبب مشكلات صحية تُذكر.

ويعرف الأطباء هذه الحالة باسم فرط الأسنان (Hyperdontia)، وهي حالة نادرة تصيب ما بين 0.1 و3.8 بالمئة من الأشخاص حول العالم، وترتبط غالباً بعوامل وراثية أو خلل فيما يعرف بالصفيحة السنية المسؤولة عن تكوّن الأسنان خلال مراحل النمو.

وعلى الرغم من العدد الكبير للأسنان، لا يعاني مونياندي أي مضاعفات صحية، غير أن الأطباء يشيرون إلى أن الأسنان الزائدة قد تزيد أحياناً صعوبة تنظيف الفم، واحتمال الإصابة بتسوس الأسنان أو أمراض اللثة.

ويبلغ العدد الطبيعي لأسنان الإنسان البالغ 32 سناً، تتوزع بين القواطع والأنياب، والضواحك والأضراس، بما في ذلك أربعة أضراس للعقل تظهر عادة في مرحلة الشباب، وفي بعض الحالات قد يكون العدد أقل، ليصل إلى 28 سناً، إذا لم تنمو أضراس العقل أو جرى خلعها لأسباب صحية.

