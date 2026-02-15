مشهد نادر يجمع نمراً وفهداً أسود في محمية بهادرا الهندية

نيودلهي-سانا

وثّق مصور الحياة البرية سوهان سينغ مشهداً نادراً في محمية بهادرا جنوب الهند، أظهر نمراً وفهداً أسود وهما يشربان الماء جنباً إلى جنب عند ضفة بحيرة داخل الغابة، في لقطة أثارت اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر موقع «تايمز أوف إنديا» المقطع الذي يُظهر النمر وهو يقترب من حافة المياه قبل أن ينضم إليه الفهد الأسود بهدوء، فيما انعكست صورتهما على سطح البحيرة في مشهد وصفه متابعون بأنه غير مألوف في الحياة البرية.

وأثار الفيديو تفاعلاً كبيراً، إذ اعتبره كثيرون حدثاً نادراً نظراً لما يُعرف عن هذين الحيوانين من سلوكيات تنافسية وهيمنة، فيما شكك آخرون بصحة المقطع في ظل انتشار تقنيات التلاعب الرقمي، إلا أن المصور أكد عدم خضوعه لأي تعديل تقني.

وتقع محمية بهادرا ضمن سلسلة جبال الغات الغربية في ولاية كارناتاكا، وتمتد عبر منطقتي تشيكاماغالورو وشيفاموغا، وتتميز بغابات كثيفة وتلال ووديان تغذيها مياه نهر بهادرا، ما يجعلها من المناطق الغنية بالتنوع الحيوي، وموطناً لعدد من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض.