عملة فضية نادرة من عام 1971 تُباع بـ189 ألف دولار في مزاد أمريكي

واشنطن-سانا

بيعت قطعة نقدية فضية نادرة من فئة دولار «أيزنهاور» الأمريكي، تعود إلى عام 1971، مقابل 189 ألف دولار في مزاد علني، بعدما اشتراها أحد هواة جمع العملات قبل سنوات بأقل من عشرة دولارات، قبل اكتشاف ندرتها وقيمتها التاريخية.

وذكرت دار المزادات الأمريكية «غريت كوليكشنز» عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن العملة المسجلة بالرمز «جاد2147» اقتُنيت خلال معرض «لونغ بيتش» للعملات عام 2008، مقابل أقل من عشرة دولارات، قبل أن تثبت أصالتها وتُصنف ضمن ثلاث نسخ معروفة فقط من هذا النموذج الأولي، مشيرةً إلى أنها بيعت في مزاد سابق عام 2022 مقابل 264 ألف دولار.

وتتميز العملة بتصميم أولي وضعه كبير نقاشي دار سك العملة الأمريكية فرانك غاسبارو، إذ يتضمن وجهها الخلفي رسماً لسطح القمر تظهر فيه فوهات إضافية وتفاصيل مختلفة لكوكب الأرض، وهي عناصر عُدّلت ووُحّدت قبل طرح العملة للتداول العام.

سُك دولار «أيزنهاور» بين عامي 1971 و1978، ويُعد من الإصدارات النقدية التي تحظى باهتمام هواة جمع العملات، ولا سيما نماذجه الأولية التي سبقت طرحه للتداول.