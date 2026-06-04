دراسة علمية تكشف آلية عصبية تتحكم بالقلق والسلوك الاجتماعي

مدريد-سانا

توصل فريق بحثي بقيادة العالم خوان ليرما من معهد علوم الأعصاب في إسبانيا إلى تحديد دائرة عصبية دقيقة داخل اللوزة الدماغية تؤدي دوراً رئيسياً في تنظيم القلق والسلوك الاجتماعي، في اكتشاف قد يسهم في تطوير استراتيجيات علاجية أكثر فعالية للاضطرابات العاطفية والنفسية.

ووفقاً لدراسة نشرها موقع Science Daily أمس الأربعاء، تمكن الباحثون من تحديد مجموعة محددة من الخلايا العصبية داخل اللوزة الدماغية، حيث تبين أن اضطراب نشاطها يؤدي إلى ظهور سلوكيات مرتبطة بالقلق والعزلة الاجتماعية.

وأظهرت نتائج الدراسة أن إعادة التوازن لنشاط جين Grik4 في منطقة اللوزة القاعدية الجانبية أسهمت في استعادة التواصل الطبيعي مع الخلايا العصبية المثبطة في اللوزة المركزية الجانبية، ما انعكس بتحسن ملحوظ في السلوكيات المرتبطة بالقلق والتفاعل الاجتماعي لدى الفئران.

وبيّن الباحثون أن بعض الأعراض، ومن بينها ضعف القدرة على تذكر الأشياء والتعرف إليها، لم تشهد تحسناً مماثلاً، ما يشير إلى احتمال مشاركة مناطق دماغية أخرى، مثل الحصين، في تنظيم هذه الوظائف المعرفية.

وأكد فريق البحث أن استهداف دوائر عصبية محددة داخل الدماغ قد يفتح المجال أمام تطوير علاجات أكثر تخصصاً ودقة لاضطرابات القلق وغيرها من المشكلات العاطفية المرتبطة بها.

وتعد اللوزة الدماغية من أبرز المراكز العصبية المسؤولة عن معالجة المشاعر والاستجابات المرتبطة بالخوف والقلق، وقد أظهرت دراسات سابقة ارتباطها بعدد من الاضطرابات النفسية والعصبية، بما في ذلك القلق والاكتئاب واضطرابات طيف التوحد والفصام.