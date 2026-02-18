آبل تفعّل ميزة حماية الجهاز المسروق افتراضياً في تحديث iOS 26.4

واشنطن-سانا

أعلنت شركة «آبل» أنها ستقوم، ابتداءً من إصدار «iOS 26.4»، بتفعيل ميزة «حماية الجهاز المسروق» تلقائياً، لجميع مستخدمي هواتف «آيفون»، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى الأمان، وحماية البيانات الشخصية في حال تعرض الهاتف للسرقة.

وذكر موقع «MacRumors» المتخصص في أخبار التكنولوجيا، أن هذه الميزة كانت قد طُرحت لأول مرة عام 2023 عقب تقارير عن أساليب سرقة تعتمد على مراقبة الضحية لمعرفة رمز المرور، ثم استخدامه للوصول إلى الحسابات المصرفية، وكلمات المرور وتعطيل ميزة «Find My».

وتوفر الميزة الجديدة طبقة حماية إضافية عبر اشتراط المصادقة البيومترية باستخدام «Face ID» أو «Touch ID» للوصول إلى تطبيقات وخصائص حساسة، مثل تطبيق كلمات المرور، ووضع الفقدان، وعمليات الشراء عبر متصفح «سفاري»، كما يتم تعطيل بعض الوظائف كلياً أو مؤقتاً، في حال عدم توفر المصادقة.

وكان تفعيل الميزة في السابق خيارياً، إلا أن الشركة قررت جعلها افتراضية في التحديث الجديد، مع إبقاء إمكانية تعطيلها متاحة للمستخدمين، في إطار مساعيها لتعزيز أمن الأجهزة ومواكبة التحديات المرتبطة بحماية البيانات.