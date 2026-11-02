اكتشاف معبد روماني في مدينة كاراكـا الأثرية بإسبانيا

مدريد-سانا

كشفت الحملة العاشرة للتنقيب الأثري في مدينة كاراكـا القديمة وسط إسبانيا عن معبد روماني، بعد أن أظهرت عمليات المسح الجيوفيزيائي مؤشرات على وجوده، وأكدت الحفريات هويته ووظيفته الدينية.

ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، في تقرير نشرته في 30 تشرين الأول الماضي، عن إميليو غامو، أحد المديرين المشاركين في التنقيب، أن المعبد يقع غرب منطقة المنتدى، التي شكلت المركز المدني والسياسي والاجتماعي للمدينة، موضحاً أنه ليس كبيراً لكنه يحمل أهمية أثرية.

وشملت أعمال الحملة تنفيذ 55 جسّة استكشافية، ومتابعة التنقيب في الشارع الرئيسي المعروف باسم «ديكومانوس»، إلى جانب سبر طبقي تجاوز عمقه مترين، كشف عن آثار تعود إلى أواخر العصر البرونزي والحقبة الرومانية، ما يشير إلى أن النشاط البشري في الموقع سبق نشوء المدينة.

وفي مجمع الحمامات الرومانية، عثر الباحثون على غرفة تعود إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين، تضم أرضية مزخرفة بقطع حجرية مرتبة على شكل معينات وفق تقنية رومانية، كما واصلوا التنقيب في أحد أحواض الاستحمام وترميم العناصر المعمارية للمجمع.

وتكتسب مدينة كاراكـا أهمية أثرية لاحتفاظ أجزاء واسعة منها بمخططها العمراني القديم، إذ لم تشهد إعادة بناء واسعة في فترات لاحقة، ما يتيح دراسة شوارعها ومنشآتها ومراحل تطورها.

ومن المقرر مواصلة الأبحاث لتحديد تفاصيل المنشآت المكتشفة، وتحسين فهم تاريخ الاستيطان في الموقع وتطور المدينة خلال العصور القديمة.