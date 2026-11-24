واشنطن-سانا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مسؤولية بلاده عن هجوم استهدف قبل أيام سفينة شحن روسية في خليج فنلندا.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” اليوم الثلاثاء عن زيلينسكي قوله: إن السفينة “سبارتا 2” كانت هدفاً مشروعاً للجيش ‌الأوكراني ⁠بسبب نقلها أسلحة.

وكانت وزارة الدفاع الفنلندية أعلنت السبت الماضي تعرض سفينة شحن روسية لهجوم بطائرة مسيّرة “مجهولة” في خليج فنلندا، ما أدى إلى تضررها واندلاع حريق على متنها، أثناء وجودها في المياه الدولية غرب جزيرة سورساري.

وجاءت الحادثة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في بحر البلطيق وخليج فنلندا، وسط تشديد الإجراءات الأمنية والرقابية البحرية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو.

وأمس الإثنين، أعلن زيلينسكي تنفيذ القوات الأوكرانية عملية عسكرية ‌‏”نموذجية” قبالة سواحل ليبيا، تم خلالها إغراق فرقاطة روسية.‏