آبل تطور ميزة لحذف محادثات سيري تلقائياً لتعزيز خصوصية المستخدمين

واشنطن-سانا

تعمل شركة Apple على تطوير ميزة جديدة تتيح الحذف التلقائي لمحادثات المساعد الصوتي “سيري”، ضمن النسخة المحدثة والمستقلة من التطبيق المتوقع إطلاقها مع نظام iOS 27، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية خصوصية المستخدمين والتحكم ببياناتهم الشخصية.

وذكر موقع Engadget، نقلاً عن الصحفي في وكالة Bloomberg Mark Gurman، أن الإعدادات الجديدة ستتيح للمستخدمين تحديد مدة الاحتفاظ بالمحادثات، سواء لمدة 30 يوماً أو سنة كاملة أو بشكل دائم، إضافة إلى خيار بدء محادثة جديدة من دون الاعتماد على أي سياق سابق.



وبحسب التقرير، ستشبه الميزة الجديدة خيار “الاحتفاظ بالرسائل” في تطبيق الرسائل، حيث سيتمكن المستخدم من حذف سجل المحادثات تلقائياً بعد فترة زمنية محددة، ما يمنحه تحكماً أكبر ببياناته الشخصية وسجل تفاعلاته مع المساعد الذكي.



وأشار التقرير إلى أن معالجة المحادثات ستتم بشكل أساسي عبر خوادم آبل الخاصة، حتى في الحالات التي تجري فيها الاستعانة بنماذج ذكاء اصطناعي خارجية، مثل نموذج “جيميني” التابع لشركة Google.



ومن المتوقع أن تكشف آبل عن التطبيق المستقل الجديد لـ”سيري” خلال مؤتمر المطورين العالمي WWDC 2026 المقرر انطلاقه في الثامن من حزيران المقبل، بعد تأخير استمر نحو عامين نتيجة تحديات مرتبطة بالجودة والأداء.



وتسعى الشركة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعها في سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي، عبر التركيز على الخصوصية كميزة تنافسية رئيسية، في ظل تزايد مخاوف المستخدمين بشأن تخزين بيانات المحادثات واستخدامها في تدريب النماذج الذكية.