لندن-سانا

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على أربعة من قادة ميليشيا الحوثي، على خلفية هجماتها في اليمن وضد السعودية، وتهديدها أمن الملاحة البحرية في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إن العقوبات تستهدف المتورطين في زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مشيرةً إلى أن هجمات ميليشيا الحوثي على السفن التجارية في مضيق باب المندب واستهداف المدنيين في السعودية، يسهمان في عرقلة سلاسل الإمداد العالمية، وزيادة تكاليف المعيشة.

وجاء في البيان أن وزير الخارجية إد ميليباند أكد أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى محاسبة الأطراف التي تقوض السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشدداً على دعم بلاده للشعب اليمني والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وكانت الحكومة اليمنية أصدرت في الـ18 من الشهر الجاري القانون رقم (1) لعام 2026، القاضي بتصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها وتمويلها.