شريحة عصبية تتيح الكتابة بالتفكير… إنجاز علمي يفتح آفاقاً جديدة لذوي الإعاقة

واشنطن-سانا

تمكن باحثون أمريكيون من تطوير شريحة عصبية متقدمة للتواصل بين الدماغ والحاسوب، تتيح للمستخدمين كتابة النصوص باستخدام التفكير فقط، في إنجاز علمي، من شأنه إحداث نقلة نوعية في وسائل التواصل، ولا سيما لدى المرضى الذين يعانون من فقدان القدرة على الحركة أو الكلام.

ووفقاً لما أورده الفريق البحثي وهو من معهد علم الأعصاب في مستشفى بريغام التابع لجامعة هارفارد، بالتعاون مع جامعة براون في الولايات المتحدة، ونُشرت نتائجه في مجلة “Nature Neuroscience”، تعتمد التقنية على أجهزة استشعار دقيقة تُزرع في القشرة الحركية للدماغ، حيث تلتقط الإشارات العصبية المرتبطة بتخيل حركة الأصابع أثناء الكتابة.

وتعمل هذه المستشعرات على قراءة النشاط الدماغي الذي ينتج عند تخيل الكتابة على لوحة مفاتيح افتراضية من نوع “QWERTY”، ليُصار بعد ذلك إلى تحليل هذه الإشارات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وتحويلها إلى نصوص مكتوبة.

ويقوم النظام على مطابقة الحركات الدقيقة المتخيلة، مثل ثني أو تقويم إصبع معين، مع أحرف محددة، ما يتيح إنتاج كلمات وجمل مفهومة، رغم أن الإشارات العصبية تكون في الأصل على شكل أنماط معقدة تشبه “الضوضاء”.

ويُعد هذا الابتكار خطوة متقدمة في مجال الواجهات الدماغية الحاسوبية، مع إمكانات واسعة لتطوير وسائل تواصل أكثر فعالية لذوي الإعاقات الحركية مستقبلاً.