بكين-سانا

طور فريق من العلماء في جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا خيط تنظيف أسنان ذكياً قادراً على تحليل مؤشرات حيوية في سائل اللثة، بما يتيح مراقبة مستويات الجلوكوز وحمض اليوريك، إلى جانب مؤشرات تتعلق بصحة اللثة، في ابتكار قد يوفر وسيلة منزلية غير جراحية لمتابعة بعض المؤشرات الصحية.

ووفقاً لدراسة نُشرت في مجلة (Science Advances) العلمية أمس الأربعاء، أظهرت الاختبارات الأولية للجهاز توافقاً بين قياساته لمستويات الجلوكوز وحمض اليوريك والنتائج المسجلة في فحوص الدم، كما تمكن من رصد مؤشرات مرتبطة بالتهاب اللثة، ما يعزز إمكانية استخدامه في متابعة بعض الاضطرابات الأيضية ومشكلات صحة الفم.

ويعتمد الجهاز، المصمم على هيئة خيط تنظيف الأسنان التقليدي، على جمع سائل اللثة، المعروف علمياً باسم (Gingival Crevicular Fluid)، وهو سائل يتجمع في الفراغات المحيطة بالأسنان، ويحتوي على مواد حيوية وبروتينات وعلامات التهابية يمكن أن تعكس جوانب من صحة الفم وبعض العمليات الحيوية في الجسم.

ويضم الجهاز نظاماً ميكروفلويدياً مزوداً بمستشعرات حيوية لتحليل العينات خلال دقائق، وقياس مستويات الجلوكوز وحمض اليوريك وبيروكسيد الهيدروجين ودرجة الحموضة، ثم إرسال النتائج لاسلكياً إلى الهاتف الذكي.

وشملت الاختبارات الأولية مشاركين أصحاء وآخرين يعانون من السكري أو ارتفاع مستويات حمض اليوريك أو مشكلات في صحة الفم، وأظهرت النتائج اختلاف القراءات بين المجموعات، مع ارتباط بين مستويات الجلوكوز وحمض اليوريك في عينات سائل اللثة والنتائج المقابلة لها في الدم.

كما أظهرت القياسات المتعلقة بدرجة الحموضة وبيروكسيد الهيدروجين إمكانية الاستفادة منها في تقدير عمق جيوب اللثة، وهي مؤشرات يستخدمها أطباء الأسنان لتقييم أمراض اللثة.

وأشار الباحثون إلى أن هذه التقنية قد توفر وسيلة منزلية تجمع بين متابعة بعض المؤشرات المرتبطة بالتمثيل الغذائي وتقييم صحة الفم، ولا سيما لدى المصابين بالسكري وارتفاع حمض اليوريك وأمراض دواعم الأسنان، مع الحاجة إلى إجراء دراسات سريرية أوسع للتحقق من دقتها وموثوقيتها ومدى فائدتها في متابعة المرضى.

ويأتي هذا الابتكار في إطار تطوير تقنيات حيوية توظف أدوات العناية اليومية في رصد مؤشرات صحية، بما قد يتيح مستقبلاً وسائل أكثر سهولة لمتابعة بعض الحالات الصحية دون الحاجة إلى إجراءات جراحية.