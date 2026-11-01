سويسرا تدرس خفض السرعة إلى 80 كيلومتراً على الطرق السريعة لمواجهة نقص ‏الوقود‏

زيوريخ-سانا
كشفت شبكة “يورونيوز” الإخبارية اليوم الأحد، أن السلطات السويسرية تدرس خفض السرعة القصوى على الطرق السريعة من 120 إلى 80 كيلومتراً في الساعة، كإجراء طارئ محتمل لمواجهة نقص إمدادات الديزل ووقود الطائرات.
وبحسب مقترح اطلعت عليه “يورونيوز”، يهدف الإجراء إلى تقليل استهلاك الوقود وترشيد الطلب.
وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة على إمدادات الوقود نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد وانخفاض منسوب المياه في نهر الراين، الذي يعد أحد أهم مسارات نقل المنتجات النفطية إلى البلاد.
ودفعت هذه الظروف السلطات إلى اللجوء جزئياً إلى الاحتياطي الإلزامي المخصص لحالات الطوارئ.
ويرى المسؤولون أن خفض السرعة يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الوقود بشكل ملموس، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الطاقة خلال فترات الأزمات.
وتعتمد سويسرا بشكل شبه كامل على واردات النفط والوقود، ما يجعلها عرضة لاضطرابات النقل والإمدادات العالمية.
وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطاً متزايدة في أسواق الطاقة والوقود، وسط مخاوف من استمرار نقص الديزل وارتفاع تكاليف النقل والتدفئة خلال الأشهر المقبلة.