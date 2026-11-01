سويسرا تدرس خفض السرعة إلى 80 كيلومتراً على الطرق السريعة لمواجهة نقص ‏الوقود‏

‏زيوريخ-سانا‏

كشفت شبكة “يورونيوز” الإخبارية اليوم الأحد، أن السلطات السويسرية تدرس خفض ‏السرعة القصوى على الطرق السريعة من 120 إلى 80 كيلومتراً في الساعة، كإجراء ‏طارئ محتمل لمواجهة نقص إمدادات الديزل ووقود الطائرات.‏

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وبحسب مقترح اطلعت عليه “يورونيوز”، يهدف الإجراء إلى تقليل استهلاك الوقود ‏وترشيد الطلب.‏

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وتواجه سويسرا ضغوطاً متزايدة على إمدادات الوقود نتيجة اضطرابات سلاسل ‏التوريد وانخفاض منسوب المياه في نهر الراين، الذي يعد أحد أهم مسارات نقل ‏المنتجات النفطية إلى البلاد.‏

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ودفعت هذه الظروف السلطات إلى اللجوء جزئياً إلى الاحتياطي الإلزامي المخصص ‏لحالات الطوارئ.‏

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ويرى المسؤولون أن خفض السرعة يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك الوقود بشكل ‏ملموس، إلى جانب تعزيز الوعي بأهمية ترشيد الطاقة خلال فترات الأزمات.‏

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وتعتمد سويسرا بشكل شبه كامل على واردات النفط والوقود، ما يجعلها عرضة ‏لاضطرابات النقل والإمدادات العالمية.‏

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وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه أوروبا ضغوطاً متزايدة في أسواق الطاقة ‏والوقود، وسط مخاوف من استمرار نقص الديزل وارتفاع تكاليف النقل والتدفئة ‏خلال الأشهر المقبلة.‏