واشنطن-سانا
اجتاحت عواصف شديدة وأمطار غزيرة مناطق واسعة من الولايات المتحدة، متسببة بفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 900 ألف منزل ومنشأة تجارية، فضلاً عن اضطراب حركة النقل الجوي والبري وإجلاء سكان من مناطق ساحلية، في ظل امتداد تداعيات الأحوال الجوية القاسية من الساحل الشرقي إلى الساحل الغربي للبلاد.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات الأمريكية قولها اليوم الجمعة: “إن العواصف تسببت بتأخير أكثر من 2200 رحلة جوية وإلغاء أكثر من 400 رحلة، فيما اجتاحت الفيضانات مناطق ساحلية في ولايات نيوجيرسي ونيويورك وفرجينيا وكارولاينا الشمالية، وأدت إلى إغلاق طرق وجسور وتنفيذ عمليات إنقاذ لأشخاص حاصرتهم المياه داخل سياراتهم”.
حالة طوارئ وتحذيرات على الساحل الشرقي
وأعلنت ولاية نيوجيرسي حالة الطوارئ، بالتزامن مع إصدار تحذيرات من الرياح الشديدة والعواصف في مناطق واسعة من الساحل الشرقي، فيما أعلن رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني إنقاذ شخصين من داخل سيارتيهما جراء الفيضانات.
وفي بلدة أفالون الساحلية بولاية نيوجيرسي، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، رغم وصف الفيضانات التي شهدتها بأنها “من الأسوأ في تاريخ البلدة”.
وفي ولاية فرجينيا، أدت الرياح العاتية إلى إغلاق جسر نفق خليج تشيسابيك لعدة ساعات، فيما غمرت مياه البحر أجزاء من الطريق السريع رقم 12 في ولاية كارولاينا الشمالية، ما استدعى إغلاقه أمام حركة المرور.
فيضانات وأضرار على الساحل الغربي
وفي غرب البلاد، تسببت الأمواج العاتية وارتفاع المد البحري بفيضانات على امتداد ساحل المحيط الهادئ، وأدت إلى انهيار جزء من رصيف مدينة باسيفيكا بولاية كاليفورنيا، وإجلاء سكان من مناطق ساحلية، وتعليق خدمات القطارات بين عدد من المدن نتيجة الأضرار التي لحقت بالسكك الحديدية.
كما شهدت أجزاء من ولايتي إلينوي وميسوري تساقطاً كثيفاً للثلوج، فيما انهار سقف حلبة للتزلج على الجليد في مدينة وينتزفيل بولاية ميسوري، دون ورود معلومات عن وقوع إصابات.
تأجيل موكب عيد الشكر في نيويورك
وفي نيويورك، أعلنت شركة “ميسي” تأجيل موكب عيد الشكر السنوي إلى يوم السبت المقبل، بسبب مخاوف من تأثير الرياح العاتية على البالونات العملاقة المستخدمة في العرض، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء تنظيم الموكب.
وكانت فيضانات ناجمة عن ارتفاع استثنائي في أمواج المد البحري اجتاحت أمس، مناطق سكنية عدة في ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ولا سيما في منطقة سان فرانسيسكو، جراء عاصفة في المحيط الهادئ وتأثيرات ظاهرة
“إل نينيو”.