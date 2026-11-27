واشنطن-سانا‏

اجتاحت عواصف شديدة وأمطار غزيرة مناطق واسعة من الولايات المتحدة، متسببة ‏بفيضانات وانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 900 ألف منزل ومنشأة تجارية، ‏فضلاً عن اضطراب حركة النقل الجوي والبري وإجلاء سكان من مناطق ساحلية، ‏في ظل امتداد تداعيات الأحوال الجوية القاسية من الساحل الشرقي إلى الساحل ‏الغربي للبلاد.‏

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن السلطات الأمريكية قولها اليوم الجمعة: “إن ‏العواصف تسببت بتأخير أكثر من 2200 رحلة جوية وإلغاء أكثر من 400 رحلة، ‏فيما اجتاحت الفيضانات مناطق ساحلية في ولايات نيوجيرسي ونيويورك وفرجينيا ‏وكارولاينا الشمالية، وأدت إلى إغلاق طرق وجسور وتنفيذ عمليات إنقاذ لأشخاص ‏حاصرتهم المياه داخل سياراتهم”.‏

حالة طوارئ وتحذيرات على الساحل الشرقي

وأعلنت ولاية نيوجيرسي حالة الطوارئ، بالتزامن مع إصدار تحذيرات من الرياح ‏الشديدة والعواصف في مناطق واسعة من الساحل الشرقي، فيما أعلن رئيس بلدية ‏نيويورك زهران ممداني إنقاذ شخصين من داخل سيارتيهما جراء الفيضانات.‏

وفي بلدة أفالون الساحلية بولاية نيوجيرسي، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات، رغم ‏وصف الفيضانات التي شهدتها بأنها “من الأسوأ في تاريخ البلدة”.‏

وفي ولاية فرجينيا، أدت الرياح العاتية إلى إغلاق جسر نفق خليج تشيسابيك لعدة ‏ساعات، فيما غمرت مياه البحر أجزاء من الطريق السريع رقم 12 في ولاية ‏كارولاينا الشمالية، ما استدعى إغلاقه أمام حركة المرور.‏

فيضانات وأضرار على الساحل الغربي

وفي غرب البلاد، تسببت الأمواج العاتية وارتفاع المد البحري بفيضانات على امتداد ‏ساحل المحيط الهادئ، وأدت إلى انهيار جزء من رصيف مدينة باسيفيكا بولاية ‏كاليفورنيا، وإجلاء سكان من مناطق ساحلية، وتعليق خدمات القطارات بين عدد من ‏المدن نتيجة الأضرار التي لحقت بالسكك الحديدية.‏

كما شهدت أجزاء من ولايتي إلينوي وميسوري تساقطاً كثيفاً للثلوج، فيما انهار سقف ‏حلبة للتزلج على الجليد في مدينة وينتزفيل بولاية ميسوري، دون ورود معلومات عن ‏وقوع إصابات.‏

تأجيل موكب عيد الشكر في نيويورك

وفي نيويورك، أعلنت شركة “ميسي” تأجيل موكب عيد الشكر السنوي إلى يوم السبت ‏المقبل، بسبب مخاوف من تأثير الرياح العاتية على البالونات العملاقة المستخدمة في ‏العرض، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ بدء تنظيم الموكب.‏

وكانت فيضانات ناجمة عن ارتفاع استثنائي في أمواج المد البحري اجتاحت أمس، ‏مناطق سكنية عدة في ولاية كاليفورنيا على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ولا ‏سيما في منطقة سان فرانسيسكو، جراء عاصفة في المحيط الهادئ وتأثيرات ظاهرة ‌‏

“إل نينيو”.‏