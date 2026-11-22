واشنطن-سانا

أطلقت شركة لينكدإن ميزةً جديدةً تتيح للمستخدمين إنشاء بطاقات أعمال رقمية قابلة للتخصيص ومشاركتها بسهولة عبر الهواتف الذكية، بهدف تسهيل تبادل بيانات الاتصال المهنية خلال الاجتماعات والفعاليات والمؤتمرات، بديلاً عن البطاقات الورقية التقليدية.

وذكرت الشركة في تدوينة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني في 18 تشرين الثاني الجاري، أن الميزة تتيح تصميم بطاقات شخصية باستخدام مجموعة من الألوان والخطوط والملصقات، وإضافتها إلى المحافظ الرقمية على الهواتف، بما يسهل مشاركتها والوصول إلى الملفات المهنية، إلى جانب إمكانية حفظ البطاقات التي يتلقاها المستخدمون.

وتتيح الميزة تخصيص البطاقة وفقاً لذوق المستخدم، من خلال اختيار التصميم والخطوط والألوان والملصقات والرسومات، مع إمكانية إضافة البطاقة إلى محفظة «آبل» أو «غوغل»، ومشاركتها عبر رمز الاستجابة السريعة (QR)، بما يساعد على تبادل بيانات الاتصال والوصول إلى الملفات الشخصية بصورة أكثر سهولة.

وجاء تطوير الميزة بعدما لاحظ فريق تصميم المنتجات في لينكدإن اعتماد المشاركين في الفعاليات المهنية على وسائل مختلفة لتبادل معلومات الاتصال، من بينها رموز الاستجابة السريعة، وتقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، في حين لم يكن الوصول إلى رمز لينكدإن الخاص بمشاركة الملفات الشخصية سهلاً بما يكفي، ما دفع إلى تطوير وسيلة رقمية تشبه بطاقات الأعمال التقليدية، لكنها قابلة للتخصيص والحفظ على الهواتف.

وتتوفر الميزة حالياً عبر تطبيق لينكدإن للهواتف المحمولة باللغة الإنكليزية، مع خطط لإتاحتها على مزيد من الأجهزة واللغات خلال الفترة المقبلة.