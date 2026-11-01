ويندوز 11 يطور ميزة البحث لتشمل التحكم بإعدادات الجهاز وتنفيذ المهام

واشنطن-سانا

تعمل شركة مايكروسوفت على تطوير ميزة البحث في نظام التشغيل ويندوز 11، من خلال إضافة أدوات تفاعلية تتيح للمستخدمين تنفيذ مهام وتعديل إعدادات النظام مباشرة من نتائج البحث، دون الحاجة إلى الانتقال إلى التطبيقات أو قوائم الإعدادات.

وذكر موقع «ديجيتال تريندز» التقني، في تقرير نشره أمس السبت، أن الشركة أطلقت إصدارات تجريبية جديدة من النظام عبر قناتي «بيتا» و«إكسبيريمينتال»، تتضمن تحسينات على إمكانات البحث، إلى جانب إجراءات جديدة لتعزيز خصوصية الملاحظات والتعليقات الخاصة بعملاء قطاع الأعمال.

وتتيح الميزات الجديدة للمستخدمين التحكم في عدد من إعدادات الجهاز مباشرة من لوحة البحث، من بينها ضبط مستوى الصوت وسطوع الشاشة وتغيير حجم مؤشر الفأرة، عبر أشرطة تمرير تظهر ضمن النتائج، ما يختصر خطوات الوصول إلى إعدادات النظام.

كما تشمل التحديثات إمكانية الاستفادة من بعض وظائف الهواتف الذكية عبر الحاسوب، إذ يمكن للمستخدمين عند ربط هاتف مدعوم بالحاسوب باستخدام تطبيق «Phone Link»، إجراء المكالمات وإرسال الرسائل النصية والوصول إلى بعض وظائف الهاتف، مثل تفعيل وضع عدم الإزعاج، من خلال واجهة البحث.

وتتضمن التحسينات أيضاً عرض معاينات للملفات ضمن نتائج البحث، مع معلومات إضافية مثل تاريخ آخر تعديل وموقع الملف واسم مؤلفه، إلى جانب إظهار إجابات من الإنترنت حول موضوعات متنوعة، كالطقس والأسهم والمعلومات العامة، فضلاً عن التطبيقات والألعاب المتاحة في متجر «Microsoft Store».

وتتيح الشركة كذلك تصفية نتائج البحث بحسب نوعها، بما يشمل الملفات والمجلدات والإعدادات والإجراءات، فضلاً عن إمكانية تقييم النتائج بعلامتي الإعجاب أو عدم الإعجاب، والتحكم في ظهور اقتراحات التطبيقات وإخفاء العناصر غير المرغوب فيها.

وفي إطار تعزيز الخصوصية، أعلنت مايكروسوفت عن سياسة جديدة عبر خدمة «Intune» المخصصة لإدارة أجهزة المؤسسات، تتيح للشركات إبقاء الملاحظات والتعليقات المرسلة عبر تطبيق «Feedback Hub» ضمن نطاق المؤسسة، بحيث لا تظهر في المجتمع العام للتطبيق ولا تكون متاحة لأشخاص من خارجها.

وتتوفر هذه التغييرات حالياً ضمن إصدارات تجريبية متعددة من ويندوز 11، بينها الإصداران «Beta Build 26220.9836» و«Experimental Build 26340.9843»، ولم تحدد الشركة حتى الآن موعداً لإتاحتها لجميع المستخدمين.

وتندرج هذه الخطوات ضمن توجه مايكروسوفت إلى تطوير وظيفة البحث، وتحويلها من أداة للعثور على الملفات والتطبيقات إلى واجهة تفاعلية تسهل الوصول إلى المعلومات وتنفيذ المهام اليومية.