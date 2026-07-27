دراسة: تطبيقات الذكاء الاصطناعي لا تمنح تقديرات دقيقة للسعرات الحرارية

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أجراها باحثون من المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK)، التابع للمعاهد الوطنية للصحة الأمريكية (NIH)، أن تطبيقات تتبع السعرات الحرارية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي قد تقلل بشكل ملحوظ تقديراتها لمحتوى الوجبات من السعرات الحرارية والدهون، ما قد يؤثر في دقة متابعة الأنظمة الغذائية.

وذكر موقع ScienceDaily العلمي في تقرير نشره أمس الأحد، أن الدراسة اختبرت أربعة تطبيقات شائعة تعتمد على تحليل صور الطعام، هي: MyFitnessPal وLose It! وCalAI وAppediet، باستخدام صور لـ102 وجبة أُعدت في مطبخ بحثي يخضع لرقابة دقيقة، حيث قيس وزن مكوناتها بدقة بلغت 0.1 غرام.

وأظهرت النتائج أن التطبيقات الأربعة قللت تقدير السعرات الحرارية بما يتراوح بين 250 و345 سعرة حرارية لكل وجبة، كما خفضت تقدير كمية الدهون بنحو 30 غراماً في المتوسط، في حين جاءت تقديراتها للكربوهيدرات أكثر دقة مقارنةً ببقية العناصر الغذائية.

وبيّنت النتائج الأولية لمرحلة لاحقة من الدراسة، شملت أكثر من 200 وجبة إضافية، أن هذه التطبيقات تواجه صعوبة أكبر في تقدير الوجبات منخفضة الكربوهيدرات والغنية بالدهون، مثل الوجبات الكيتونية، ما يزيد من احتمالات التقليل من قيمتها الغذائية الفعلية.

وأشار الباحثون إلى أن الجمع بين تقنيات تحليل صور الطعام والأساليب التقليدية لتقييم الغذاء، مثل إدخال مكونات الوجبة وكمياتها يدوياً، قد يسهم في تحسين دقة تتبع السعرات الحرارية في الاستخدام اليومي، لافتين إلى أن نتائج الدراسة لا تزال أولية.

وتسلط نتائج الدراسة الضوء على أهمية التعامل بحذر مع تقديرات تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالتغذية، إلى حين تطوير أدوات أكثر دقة وموثوقية لدعم متابعة الأنظمة الغذائية.