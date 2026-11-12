باحثون روس يبتكرون لقاحاً للحساسية الموسمية بخمس جرعات فقط

موسكو-سانا

طور المركز الوطني الروسي لبحوث الحساسية والمناعة التابع للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية، لقاحاً جديداً يعتمد على الهندسة الوراثية لعلاج أحد أنواع الحساسية الموسمية الناجمة عن حبوب لقاح أشجار البتولا، في خطوة تهدف إلى تطوير أساليب العلاج المناعي وتقليص عدد الجرعات اللازمة مقارنة بالطرق التقليدية.

وذكرت قناة «ناوكا تي في» العلمية الروسية، أمس الأربعاء، أن اللقاح الذي يحمل اسم «أليرغاردا» طوره باحثون من المركز بالتعاون مع شركة «جينيريوم» للتكنولوجيا الحيوية، وحصل على شهادة تسجيل مؤقتة في أيلول الماضي، تتيح استخدامه في المؤسسات الطبية الروسية.

وأوضح الباحثون أن اللقاح يعتمد على بروتين مركب بتقنيات الهندسة الوراثية، يضم أجزاء محددة من مسببات الحساسية، بدلاً من استخدام المستخلصات الطبيعية الكاملة، بهدف تحفيز الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة واقية تساعد على الحد من التفاعلات التحسسية.

ويتكون البرنامج العلاجي من خمس حقن تحت الجلد، تُعطى بفاصل أربعة أسابيع، مقارنة بنحو 30 جرعة في بعض برامج العلاج المناعي التقليدي، ويستهدف البالغين الذين يعانون حساسية مؤكدة تجاه حبوب لقاح البتولا، وما قد يرتبط بها من تفاعلات تحسسية تجاه بعض الأطعمة، مثل التفاح والكمثرى والخوخ.

وبحسب بيانات التجارب السريرية التي أوردتها الجهات المطورة، انخفضت أعراض الحساسية لدى المرضى الذين تلقوا اللقاح بنحو سبعة أضعاف خلال موسم حبوب اللقاح لعام 2026، فيما اختفت الأعراض تماماً لدى نحو ربع المشاركين.

ولا يزال تقييم فعالية اللقاح وسلامته مستمراً ضمن المتابعة السريرية، ويُعطى تحت إشراف اختصاصي في الحساسية والمناعة داخل المؤسسات الطبية، فيما يُتوقع أن يتيح تسجيله المؤقت بدء استخدامه للمرضى في روسيا قبل اكتمال جميع مراحل المتابعة البحثية.

وحساسية حبوب لقاح أشجار البتولا هي استجابة مناعية تجاه حبوب اللقاح التي تطلقها هذه الأشجار خلال موسم الإزهار، وتسبب أعراضاً مثل العطاس وسيلان الأنف وحكة العينين واحتقانهما، وقد ترتبط لدى بعض المصابين بتفاعلات تحسسية تجاه أنواع من الفواكه والمكسرات.