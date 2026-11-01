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بريطاني يفتح سبعة أغلفة لبطاقات كرة السلة خلال دقيقة على جناح طائرة

photo 2026 11 01 11 24 52 بريطاني يفتح سبعة أغلفة لبطاقات كرة السلة خلال دقيقة على جناح طائرة
كولبي بول (جامع مقتنيات بريطاني)-يفتح أغلفة لبطاقات كرة السلة على جناح طائرة

لندن-سانا

سجل جامع مقتنيات بريطاني رقماً قياسياً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعدما تمكن من فتح سبعة أغلفة لبطاقات لاعبي كرة السلة خلال دقيقة واحدة، أثناء وقوفه على جناح طائرة تحلق في الجو.

وذكرت وكالة «يونايتد برس إنترناشونال» الأمريكية أمس السبت، أن البريطاني كولبي بول نفذ المحاولة في 13 تشرين الأول في مطار هيدكورن بمقاطعة كينت الإنكليزية، على متن طائرة ثنائية السطح من طراز «بوينغ ستيرمان» تعود إلى أربعينيات القرن الماضي، وعلى ارتفاع نحو 183 متراً.

وفتح بول عبوات بطاقات كرة السلة من إصدار «توبس كروم أبديت» لموسم 2025-2026، وسط رياح بلغت سرعتها نحو 193 كيلومتراً في الساعة، وتمكن من إنجاز التحدي دون أن يفقد أياً من البطاقات.

وصدقت موسوعة غينيس على الرقم القياسي في اليوم التالي للمحاولة، بوصفه أكبر عدد من عبوات بطاقات التداول التي تُفتح خلال دقيقة واحدة أثناء الوقوف على جناح طائرة.

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