شهر أيار 2026 ثاني أكثر الأشهر حرارة في التاريخ وسط مؤشرات على تصاعد التغير المناخي

عواصم-سانا

سجل شهر أيار 2026 ثاني أعلى متوسط حرارة عالمي لشهر أيار منذ بدء السجلات المناخية، في مؤشر جديد على استمرار الاتجاه التصاعدي لدرجات الحرارة العالمية، وسط تحذيرات من تأثيرات محتملة لظاهرة “إل نينيو” خلال الأشهر المقبلة.

ووفقاً لما نقله موقع سكاي نيوز أمس الأربعاء عن خدمة “كوبرنيكوس” الأوروبية لتغير المناخ، فإن شهر أيار 2026 جاء ثاني أكثر أشهر أيار حرارة على مستوى العالم، نتيجة استمرار الاحترار المرتبط بالنشاط البشري وارتفاع درجات حرارة المحيطات، إلى جانب مؤشرات متزايدة على تشكل ظاهرة إل نينيو في المحيط الهادئ.

وأظهرت البيانات الأوروبية أن متوسط درجة الحرارة العالمية خلال الشهر بلغ نحو 1.42 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، فيما استمرت درجات حرارة سطح البحار والمحيطات عند مستويات قريبة من الأرقام القياسية المسجلة خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت مناطق واسعة من أوروبا خلال الشهر ذاته موجات حر مبكرة واستثنائية، حطمت خلالها درجات الحرارة أرقاماً قياسية في عدد من الدول، ما يعزز المخاوف من تسارع آثار التغير المناخي.

وتشير منظمة الأرصاد الجوية العالمية إلى أن النماذج المناخية تتوقع احتمالاً مرتفعاً لتطور ظاهرة “إل نينيو” خلال النصف الثاني من عام 2026، مع إمكانية أن تصبح قوية مع نهاية العام، الأمر الذي قد ينعكس على أنماط الطقس عالمياً.

ويرى خبراء المناخ أن عام 2026 يتجه ليكون من بين أكثر الأعوام حرارة في التاريخ الحديث، في ظل تداخل تأثيرات التغير المناخي طويل الأمد مع الظواهر المناخية الطبيعية مثل “إل نينيو”، ما قد يزيد من حدة الظواهر الجوية المتطرفة خلال الفترة المقبلة.