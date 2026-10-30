مركبات من بكتيريا التربة تستهدف طفيل الملاريا المقاوم للأدوية

واشنطن-سانا

توصل باحثون أمريكيون إلى مركبات طبيعية مستخلصة من بكتيريا تعيش في التربة، أظهرت فاعلية واعدة في مكافحة طفيل الملاريا، بما في ذلك سلالات مقاومة لعدة أدوية، في اكتشاف يفتح المجال أمام البحث عن خيارات علاجية جديدة لمواجهة المرض.

وذكر الموقع الرسمي لمعهد سكريبس للأبحاث، في تقرير نشره أول أمس، أن فريقاً بحثياً من معهد هربرت ويرثيم للابتكار والتكنولوجيا الطبية الحيوية التابع له، توصل إلى هذه المركبات بعد فحص عينات من مجموعة ميكروبية تضم نحو 122500 سلالة بكتيرية، جُمعت على مدى عقود من 77 دولة.

وفحص الباحثون مئات العينات بحثاً عن مواد تمتلك خصائص مضادة للملاريا، وتمكنوا من عزل مركبات أطلقوا عليها اسم «إسبايز» (Spiez)، تنتمي إلى عائلة كيميائية نادرة تُعرف باسم «سفيريسبورانجيوم»، واستبعدوا المركبات التي أظهرت سمية للخلايا البشرية خلال الاختبارات الأولية.

وأظهرت التجارب المخبرية أن أحد هذه المركبات تمكن من القضاء على نحو 99 بالمئة من طفيل «المتصورة المنجلية» (Plasmodium falciparum)، المسبب لأخطر أشكال الملاريا، بما في ذلك سلالات مقاومة لعدة أدوية، كما أبدت المركبات نشاطاً ضد مراحل مختلفة من دورة حياة الطفيل، داخل خلايا الدم والكبد.

ويأتي هذا الاكتشاف في ظل استمرار الملاريا في التسبب بمئات آلاف الوفيات سنوياً حول العالم، ولا سيما في المناطق الاستوائية، إلى جانب تزايد مقاومة الطفيل لبعض الأدوية المستخدمة، ما يعزز الحاجة إلى تطوير مركبات علاجية تعمل بآليات مختلفة.

ورغم النتائج المشجعة، لا تزال هذه المركبات في مرحلة الاختبارات المخبرية، وتتطلب دراستها مزيداً من الأبحاث لتحديد آليات عملها وخصائصها الدوائية ومستوى أمانها، قبل الانتقال إلى التجارب السريرية على البشر وإمكان تطوير علاجات جديدة للملاريا.

والملاريا مرض طفيلي ينتقل إلى الإنسان عن طريق لدغات إناث بعوض الأنوفيلة المصابة، ويهاجم طفيلها الكبد وكريات الدم الحمراء، مسبباً الحمى والقشعريرة والتعرق والصداع، وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة في حال عدم علاجه.

