نموذج ذكاء اصطناعي يرفع دقة التنبؤ باستجابة مرضى السرطان للعلاج المناعي

واشنطن-سانا

كشفت دراسة علمية حديثة عن تقدم نوعي في توظيف الذكاء الاصطناعي ضمن طب الأورام، يتمثل في تطوير نموذج قادر على تحليل خزعات الأورام، والتنبؤ بدقة باحتمالية استجابة المرضى للعلاج المناعي، بما قد يسهم في دعم القرارات العلاجية المستقبلية.

وأوضحت الدراسة، التي عُرضت خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لأبحاث السرطان (AACR 2026) المنعقد في شيكاغو خلال الفترة من الـ 25 إلى الـ 30 من نيسان 2026، ونُشرت ملخصاتها العلمية عبر الموقع الرسمي للجمعية، أن الباحث فيصل محمود من كلية الطب بجامعة هارفارد قدم نموذجاً ذكياً يحمل اسم “Path-IO” يعتمد على تحليل الشرائح النسيجية المأخوذة من خزعات الأورام للتنبؤ باستجابة المرضى للعلاج المناعي.

ويعتمد النموذج على تقنيات التعلم العميق لتحليل البيئة المجهرية للورم، بما في ذلك التفاعلات بين الخلايا السرطانية والخلايا المناعية داخل النسيج، ما يتيح الكشف عن أنماط دقيقة ترتبط بدرجة الاستجابة أو المقاومة للعلاج.

وأظهرت نتائج الدراسة، التي شملت 797 مريضاً بسرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة، قدرة النموذج على التمييز بين المرضى الأكثر استفادة من العلاج المناعي وأولئك الأقل استجابة، الأمر الذي يسهم في تحسين اختيار العلاج وتقليل الإجراءات غير الضرورية.

ويشير الباحثون إلى أن هذه التقنية قابلة للتطبيق العملي نظراً لاعتمادها على شرائح نسيجية متوافرة في معظم المستشفيات، دون الحاجة إلى تجهيزات معقدة، ما يعزز إمكانية دمجها في الممارسة السريرية.

ويُعد هذا التطور خطوة متقدمة نحو تعزيز مفهوم الطب التنبؤي، حيث لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي على التشخيص، بل يمتد ليشمل التنبؤ بمسار المرض، والاستجابة للعلاج قبل اتخاذ القرار الطبي.