أستراليا تسجل أول نفوق جماعي لطيور بحرية جراء إنفلونزا الطيور

كانبيرا- سانا
أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة نفوق جماعي بين الطيور البرية في البلاد جراء الإصابة بسلالة «إتش 5» من إنفلونزا الطيور، وذلك في ولاية جنوب أستراليا.
ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز قولها: إن الفحوص المخبرية التي أجرتها الوكالة الوطنية الأسترالية للعلوم أكدت وجود الفيروس في مجموعة الطيور المريضة والنافقة بالقرب من بلدة كيب جافا.
وأوضحت كولينز أن هذه أول حالة مؤكدة لنفوق جماعي، ووصفت هذا التطور بأنه «مثير للقلق بشدة»، محذرة من احتمال اتساع نطاق انتشار المرض وازدياد أعداد الحيوانات البرية المتضررة.
وكانت السلطات الأسترالية كثفت إجراءات المراقبة والفحص للحيوانات البرية والماشية منذ تأكيد ظهور الفيروس في البر الرئيسي الشهر الماضي، وقد سجلت البلاد، حتى وقت الإعلان، 74 حالة إصابة بالفيروس القاتل، فيما أكد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي التزام حكومته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار المرض.