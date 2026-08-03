أستراليا تسجل أول نفوق جماعي لطيور بحرية جراء إنفلونزا الطيور

كانبيرا- سانا‏

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، تسجيل أول حالة نفوق جماعي بين الطيور البرية في البلاد جراء الإصابة بسلالة ‌‏«إتش 5» من إنفلونزا الطيور، وذلك في ولاية جنوب أستراليا.‏

ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة الزراعة الأسترالية جولي كولينز قولها: إن الفحوص المخبرية التي أجرتها الوكالة الوطنية ‏الأسترالية للعلوم أكدت وجود الفيروس في مجموعة الطيور المريضة والنافقة بالقرب من بلدة كيب جافا‏.‏

وأوضحت كولينز أن هذه أول حالة مؤكدة لنفوق جماعي، ووصفت هذا التطور بأنه «مثير للقلق بشدة»، محذرة من احتمال ‏اتساع نطاق انتشار المرض وازدياد أعداد الحيوانات البرية المتضررة.‏

وكانت السلطات الأسترالية كثفت إجراءات المراقبة والفحص ‏للحيوانات البرية والماشية منذ تأكيد ظهور الفيروس في البر ‌‏الرئيسي الشهر الماضي، وقد سجلت البلاد، حتى وقت الإعلان، 74 حالة إصابة بالفيروس القاتل، فيما أكد رئيس الوزراء ‏أنتوني ألبانيزي ‏التزام حكومته باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من انتشار ‏المرض‎.‌‏ ‏