دراسة تكشف تأثير إصابات الحبل الشوكي في بكتيريا الأمعاء

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أمريكية أن إصابات الحبل الشوكي تُحدث تغيرات في التركيبة الميكروبية للأمعاء، ما يرتبط باضطرابات في الالتهابات ووظائف الجهاز المناعي وصحة العضلات، فيما أظهرت النتائج أن استعادة بعض أنواع البكتيريا النافعة يمكن أن تسهم في تخفيف بعض المضاعفات المرتبطة بالإصابة.

وذكر موقع «ميديكال إكسبريس» العلمي أمس الخميس، أن نتائج دراسة أجراها باحثون من جامعة ولاية أوهايو الأمريكية، ونُشرت في دوريتي «npj Biofilms and Microbiomes» و«Communications Biology»، أظهرت وجود ارتباط بين إصابات الحبل الشوكي واختلال التوازن الميكروبي في الأمعاء، ما يبرز أهمية هذا التوازن في تطور المضاعفات المصاحبة للإصابات العصبية.

وأظهرت التجارب التي أُجريت على نماذج حيوانية أن إصابة الحبل الشوكي تؤدي إلى انخفاض مستمر في مستويات بكتيريا «لاكتوباسيلوس جونسوني»، وهي من البكتيريا النافعة في الأمعاء، وأن إعادة إدخالها إلى الجهاز الهضمي أسهمت في تخفيف الالتهابات والحد من فقدان الوزن.

كما حدد الباحثون 19 نوعاً من الميكروبات المرتبطة بالتغيرات في مستويات النيتروجين في الجسم، وهي تغيرات ترتبط بضمور العضلات لدى البشر.

ولرصد هذه التغيرات، أنشأ الباحثون قاعدة بيانات جينية لميكروبات الأمعاء، استناداً إلى تحليل 333 عينة، حددوا من خلالها 6635 جينوماً ميكروبياً أولياً، ما أتاح لهم دراسة التفاعلات بين أنواع الميكروبات المختلفة.

وأظهرت النتائج أن تأثير الإصابة في التركيبة الميكروبية يختلف بحسب موقعها في الحبل الشوكي وجنس الكائن الحي والمدة الزمنية التي انقضت على حدوثها، الأمر الذي يعكس تعقيد العلاقة بين الإصابات العصبية والبيئة الميكروبية للأمعاء.

وبيّنت الدراسة أن إعادة نوع واحد من البكتيريا النافعة إلى الأمعاء لا تكفي بالضرورة لاستعادة التوازن الميكروبي بصورة كاملة، إذ يتطلب استمرار هذه البكتيريا وأداء وظائفها الحيوية توافر بيئة مناسبة وتفاعلات مساندة مع أنواع أخرى من الميكروبات.

وأشار الباحثون إلى أن هذه النتائج يمكن أن تساعد في فهم العلاقة بين ميكروبات الأمعاء وأمراض عصبية أخرى، مثل السكتة الدماغية ومرض الزهايمر والتصلب الجانبي الضموري، التي تؤثر في مسارات التواصل بين الدماغ والأعضاء الداخلية، لافتين إلى ضرورة إجراء مزيد من الدراسات على البشر لتقييم إمكانية تطوير علاجات تستهدف ميكروبات الأمعاء وتحد من المضاعفات وتحسن فرص التعافي.

وتسلط هذه النتائج الضوء على أهمية ميكروبات الأمعاء في الحفاظ على توازن وظائف الجسم، ودورها المحتمل في التأثير على المضاعفات المصاحبة للإصابات العصبية.