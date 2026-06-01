آبل تتجه لتطوير شامل في الذكاء الاصطناعي عبر iOS 27 ومساعدها الصوتي “سيري”

واشنطن-سانا

تتجه شركة آبل إلى إدخال تغييرات جوهرية على نظام التشغيل iOS 27، ضمن استراتيجية جديدة تركّز على تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، وتطوير تجربة المستخدم عبر أجهزتها الذكية.

ووفقاً لما أورده موقع MacRumors المتخصص بالشؤون التقنية أمس الأحد، تستعد الشركة للكشف عن نسخة مطورة من مساعدها الصوتي “سيري”، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يتيح مستوى أكثر تقدماً من التفاعل، وقدرة على معالجة عدة أوامر ضمن محادثة واحدة مع فهم أعمق للسياق.

وتشير التقارير إلى أن التحديثات المرتقبة ستمنح “سيري” قدرة أكبر على تحليل بيانات الاستخدام والتفاعل مع المحتوى الظاهر على شاشة الجهاز، بما يسمح بتقديم اقتراحات ذكية، وتنفيذ مهام أكثر تعقيداً استناداً إلى سلوك المستخدم واحتياجاته اليومية.

كما تعكس هذه التوجهات سعي الشركة إلى توسيع نطاق التكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي المطوّرة من جهات خارجية، في إطار تحسين الخدمات الرقمية مع الحفاظ على معايير الخصوصية والأمان التي تُعد من أبرز ركائز سياسة آبل.

ويرى مراقبون أن هذه التحديثات قد تمثل تحولاً نوعياً في طبيعة التفاعل بين المستخدمين والأجهزة الذكية، في ظل تسارع المنافسة بين كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة أكثر قدرة على الفهم والتعلم والاستجابة للاحتياجات اليومية.