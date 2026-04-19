اليونان تطلق نظاماً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي لمعالجة الشواغر التعليمية

أثينا-سانا

تعمل وزارة التعليم في اليونان على إدخال نظام رقمي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين إدارة الموارد البشرية في القطاع التعليمي، عبر التنبؤ بالاحتياجات المستقبلية من الكوادر التدريسية، وتسريع إجراءات التعيين في المدارس.

وذكرت صحيفة “كاثيميريني” اليونانية اليوم الأحد، أن المنصة الجديدة تعتمد على تحليل بيانات واسعة واردة من قواعد بيانات وزارة التعليم والإدارة العامة، بما يتيح تحديد الاحتياجات بحسب التخصص والمدرسة، ومطابقة المعلمين المؤهلين مع الوظائف الشاغرة وفق معايير الكفاءة والتفضيلات.

وأوضحت الصحيفة أن النظام يهدف إلى تقليص فترات التأخير في تعيين المعلمين البدلاء، بحيث يتم استكمال التعيينات قبل منتصف تموز من كل عام، بدلاً من توزيعها على دفعات خلال الأشهر الأولى من العام الدراسي.

وبيّنت أن المشروع تبلغ تكلفته نحو 3.72 ملايين يورو، وقد جرى تمويله عبر صناديق هيكلية أوروبية، في إطار جهود تحديث القطاع العام، وتعزيز مسار التحول الرقمي في الخدمات التعليمية.

وتأمل السلطات التعليمية في اليونان أن يسهم هذا النظام في رفع كفاءة توزيع الكوادر التدريسية، وتحسين سرعة الاستجابة لنقص المعلمين في المدارس المختلفة، بما يضمن استقرار العملية التعليمية مع بداية كل عام دراسي.