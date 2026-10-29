دراسة تكشف كيف يحد دواء للسكري من نشاط الصفائح الدموية وتشكّل الجلطات

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة ميشيغان الأمريكية، عن آلية محتملة تفسر دور دواء «سوتاغليفلوزين» في الحد من تشكّل الجلطات الدموية، إذ أظهرت التجارب أنه يقلل نشاط الصفائح الدموية وتجمعها، ما قد يساعد على تفسير ارتباطه بانخفاض خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية لدى بعض المرضى.

وذكر موقع «ميشيغان ميديسن» التابع للجامعة، في تقرير نشره أمس الأربعاء، أن الدراسة نُشرت في مجلة «جورنال أوف كلينيكال إنفستيغيشن» (Journal of Clinical Investigation)، وشارك فيها باحثون من الجامعة، بينهم مايكل هولينستات ويوجين تشين.

وتؤدي الصفائح الدموية دوراً أساسياً في تخثر الدم ووقف النزيف عند حدوث إصابة، إذ تتجمع لتشكيل سدادة تسهم في إغلاق موضع النزف، لكن فرط نشاطها قد يؤدي إلى تكوّن جلطات داخل الأوعية الدموية، ما قد يعيق تدفق الدم إلى القلب أو الدماغ.

وأجرى الباحثون تجارب مخبرية على عينات دم من أشخاص أصحاء وآخرين مصابين بالسكري من النوع الثاني، إلى جانب تجارب على نماذج من الفئران، لمقارنة تأثير «سوتاغليفلوزين» بدواء «إمباغليفلوزين» المستخدم في علاج السكري، وأظهرت النتائج أن سوتاغليفلوزين خفّض تنشيط الصفائح الدموية وتجمعها وتشكّل الجلطات، في حين كان تأثير إمباغليفلوزين محدوداً أو غير ملحوظ في معظم الاختبارات.

وبيّنت التجارب أن تأثير سوتاغليفلوزين في الحد من تشكّل الجلطات لم يصاحبه اضطراب ملحوظ في آلية وقف النزيف ضمن النماذج التي دُرست، ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تساعد على تفسير بعض الآثار الوقائية للقلب والأوعية الدموية المرتبطة بالدواء، إلى جانب تأثيره في تنظيم مستوى السكر في الدم.

ويرتبط تأثير الدواء بعمل ناقلات الصوديوم والغلوكوز، وهي بروتينات تسهم في نقل الغلوكوز داخل الجسم، ويثبط سوتاغليفلوزين نوعين منها، فيما يقتصر تأثير إمباغليفلوزين على النوع الثاني، وتشير النتائج إلى أن تثبيط الناقل الأول قد يؤدي دوراً في الحد من نشاط الصفائح الدموية، لكن الآليات الدقيقة لا تزال بحاجة إلى مزيد من البحث.

وتوفر الدراسة فهماً إضافياً للعلاقة بين أدوية السكري وتخثر الدم، غير أن نتائج التجارب المخبرية والحيوانية لا تكفي وحدها لإثبات أن هذا التأثير يحد مباشرة من الجلطات لدى المرضى، ما يستدعي إجراء دراسات إضافية لتحديد الآلية ومدى أهميتها السريرية.