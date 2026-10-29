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الطلب على أشباه الموصلات يعزز أرباح سامسونغ في الربع الثالث من العام الجاري

PYH2026100814410006100 P4 الطلب على أشباه الموصلات يعزز أرباح سامسونغ في الربع الثالث من العام الجاري
شركة سامسونغ تسجل أرباحاً للربع الرابع على التوالي-وكالة يونهاب

سيئول-سانا‏

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر ‏من ستة أضعاف على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات المرتبطة بتقنيات الذكاء ‏الاصطناعي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن الشركة قولها في بيان، اليوم الخميس، إن صافي أرباحها بلغ 75.13 ‏تريليون وون، ما يعادل نحو 56 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من تموز إلى أيلول، بزيادة قدرها 514.6 بالمئة ‏مقارنة بـ 12.22 تريليون وون في الفترة نفسها من العام الماضي.‏

وأوضحت الشركة أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بنسبة 783.1 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 107.44 ‏تريليونات وون، فيما زادت إيراداتها بنسبة 126.9 بالمئة إلى 195.2 تريليون وون.‏

وسجلت سامسونغ إيرادات وأرباحاً تشغيلية فصلية قياسية للربع الرابع على التوالي، مواصلة سلسلة الأرقام القياسية ‏التي بدأت في الربع الأخير من عام 2025.‏
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