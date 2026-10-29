الطلب على أشباه الموصلات يعزز أرباح سامسونغ في الربع الثالث من العام الجاري

سيئول-سانا‏

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات الكورية الجنوبية ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر ‏من ستة أضعاف على أساس سنوي، مدفوعة بالطلب القوي على أشباه الموصلات المرتبطة بتقنيات الذكاء ‏الاصطناعي.‏

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب عن الشركة قولها في بيان، اليوم الخميس، إن صافي أرباحها بلغ 75.13 ‏تريليون وون، ما يعادل نحو 56 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة من تموز إلى أيلول، بزيادة قدرها 514.6 بالمئة ‏مقارنة بـ 12.22 تريليون وون في الفترة نفسها من العام الماضي.‏

وأوضحت الشركة أن أرباحها التشغيلية ارتفعت بنسبة 783.1 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى 107.44 ‏تريليونات وون، فيما زادت إيراداتها بنسبة 126.9 بالمئة إلى 195.2 تريليون وون.‏

وسجلت سامسونغ إيرادات وأرباحاً تشغيلية فصلية قياسية للربع الرابع على التوالي، مواصلة سلسلة الأرقام القياسية ‏التي بدأت في الربع الأخير من عام 2025.‏

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