دراسة: الاختلافات الجينية قد تفسر تفاوت تأثير الأسبرين في خطر الإصابة بالخرف

كانبرا-سانا

أظهرت دراسة أسترالية أن تأثير الجرعات المنخفضة من الأسبرين في خطر الإصابة بالخرف، يختلف باختلاف الخصائص الجينية المرتبطة بعدد الصفائح الدموية، إذ ارتبط استخدامه بانخفاض خطر الإصابة بالمرض لدى فئة محددة من كبار السن، لكنه ارتبط أيضاً بارتفاع خطر النزيف الحاد، ما يستدعي عدم استخدامه لأغراض وقائية دون استشارة طبية.

وذكر موقع «ساينس ديلي» العلمي أول أمس، أن باحثين من جامعة موناش الأسترالية توصلوا إلى هذه النتائج بعد تحليل البيانات الجينية والصحية لـ 13 ألفاً و541 مشاركاً في تجربة «ASPREE»، التي بحثت فوائد الأسبرين منخفض الجرعة ومخاطره لدى كبار السن، ونُشرت الدراسة في مجلة «الزهايمر والخرف» العلمية.

وبحسب النتائج، سُجلت الإصابة بالخرف لدى نحو واحد بالمئة من المشاركين الذين تناولوا الأسبرين ضمن الفئة التي جاءت ضمن أعلى 20 بالمئة من الدرجات الجينية المرتبطة بعدد الصفائح الدموية، مقابل 3.3 بالمئة ممن تلقوا دواءً وهمياً، ما يشير إلى انخفاض نسبي بنحو 70 بالمئة في خطر الإصابة لدى هذه الفئة.

في المقابل، بلغت نسبة النزيف الحاد بين مستخدمي الأسبرين في الفئة الجينية نفسها 4.4 بالمئة، مقارنة بـ2.1 بالمئة لدى الذين تلقوا الدواء الوهمي، ما يبرز أهمية الموازنة بين الفوائد المحتملة والمخاطر الصحية للدواء.

وأوضح الباحثون أن النتائج تشير إلى احتمال وجود صلة بين الخصائص الجينية المرتبطة بعدد الصفائح الدموية وتأثير الأسبرين في خطر الإصابة بالخرف، لكنها لا تثبت أن هذه الخصائص تحدد بصورة مؤكدة من سيستفيد من الدواء.

ونقل التقرير عن الباحث الرئيس بيتر فرانسكيه، من كلية الصحة العامة والطب الوقائي في جامعة موناش، أن دراسات سابقة لم تثبت فاعلية الأسبرين في الوقاية من الخرف لدى عموم كبار السن، فيما تفتح النتائج الجديدة المجال أمام دراسة احتمال اختلاف تأثيره تبعاً للخصائص الجينية.

وأكد الباحثون أن النتائج استكشافية وتحتاج إلى التحقق منها في دراسات مستقلة وتجارب سريرية مصممة خصيصاً لهذه الفئة، محذرين من تناول الأسبرين بهدف الوقاية من الخرف دون استشارة الطبيب، نظراً إلى مخاطر النزيف الحاد، ولا سيما لدى كبار السن.

والخرف هو حالة تؤدي إلى تراجع القدرات العقلية، مثل الذاكرة والتفكير والتركيز واللغة، ما يؤثر في قدرة الشخص على أداء أنشطته اليومية بصورة مستقلة، وينتج عن أمراض تصيب الدماغ، ويُعد مرض الزهايمر أحد أكثر أسبابه شيوعاً.