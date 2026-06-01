ياباني يعيد إحياء تقنية جري قديمة ويكشف طريقة غير مألوفة لتوفير الجهد

طوكيو-سانا

أعاد شاب ياباني إحياء أسلوب تقليدي للجري يعود إلى حقبة إيدو التاريخية، ما أثار اهتماماً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقاطع تُظهر فعاليته في قطع مسافات طويلة بجهد أقل مقارنة بأساليب الجري الحديثة.

وذكرت شبكة CNN في تقرير أمس الأحد، أن كاتسونوري أوبا قضى سنوات في دراسة أنماط الحركة والتنقل التقليدية في اليابان القديمة، قبل أن يعيد تقديم تقنية جري تعتمد على خطوات قصيرة ومتتابعة، مع الحفاظ على استقامة الجذع، وتقليل حركة الذراعين إلى الحد الأدنى.

وأوضح أوبا أن هذا الأسلوب يسهم في تحسين كفاءة الحركة، وتقليل استهلاك الطاقة خلال الجري لمسافات طويلة، مشيراً إلى أنه كان مستخدماً في الماضي من قبل الرسل والمسافرين الذين كانوا يقطعون مسافات طويلة بين المدن اليابانية.

وأظهرت المقاطع المصورة التي نشرها أوبا تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى العديد من المستخدمين اهتمامهم بتجربة هذه التقنية، والتعرف إلى فوائدها المحتملة في تعزيز القدرة على التحمل، وتقليل الإجهاد البدني.

ويعكس هذا التفاعل المتزايد اهتماماً عالمياً متنامياً بالأساليب التراثية اليابانية، وإمكانية توظيفها في تطوير الممارسات الرياضية الحديثة.